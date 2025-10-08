Valósággal tolonganak a cégek a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelért

Igen kedvező a lehetőség, ugyanis a Széchenyi Kártya Program keretében elérhető hiteltermékek kamata igen alacsony, hiszen a jegybanki alapkamat több mint egy éve 6,5 százalék – hangsúlyozta Szabados Richárd. Példaként említette, hogy azoknál a hiteltermékeknél, ahol 1,5 százalékpontos volt a kamatcsökkentés, egy 100 millió forintos hitelnél ez évente 1,5 millió forintos segítséget jelent a vállalkozásoknak.
Az egyéni vállalkozóktól a középvállalkozásokig igényelhetik a hitelt, tehát széles kört ér el, a tárca számításai szerint a Magyarországon működő 900 ezer cég mintegy 25 százalékát – ismertette az államtitkár.
Az ajánlati csomagot úgy állították össze, hogy tartalmaz beruházásokkal kapcsolatos finanszírozásokat és szabad felhasználású hiteleket is, amelyeknél eldönthetik a cégek, mire fordítják a pénzt.
Van olyan termék, amelyre újonnan induló vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók is tudnak jelentkezni – hívta fel a figyelmet.
Szabados Richárd kifejtette: ha a vállalkozások olcsóbban tudnak forráshoz jutni, az számszerűsíthető, kézzelfogható segítség. A hitel bekerül a gazdaságba, és ehhez várhatóan a vállalkozások is hozzátesznek saját forrást. A kormány gazdasági növekedést megtámasztó hitelkeresletet szeretne generálni az új termékkonstrukcióval – mutatott rá.
Jó hír a vevőknek, jó hír az eladóknak, rossz hír az Otthon Start programra fanyalgóknak, hogy a kínálat is robbanásszerűen bővül a fix 3 százalékos lakáshitel hatására – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán. Panyi Miklós az Ingatlan.com elemzésére hivatkozva közölte, hogy
szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.
Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg. A frissen meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.
