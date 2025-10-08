Deviza
Bombabejelentést tett Lázár János: autóipari óriáscég építhet gyárat a nagy vidéki városban – "A tárgyalások titkosak, óriási a harc"

Újabb autóipari óriásberuházás érkezhet Magyarországra, ha minden jól megy, de ehhez kellettek az eddigi fejlesztések is. Hamarosa azonban Pécs városa is jó híreket kaphat.
VG
2025.10.08., 05:47

Ahogy azt már korábban lehetett sejteni, Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipar beruházás – erről beszélt Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki az M6-os autópálya és a horvátországi A5-ös autópálya összekötése kapcsán tér ki arra, hogy így már Pécs számára is több a lehetőség.

Lázár János
Pécs is kaphat egy óriási autóipari gyárat Lázár János szerint/Fotó: Lázár János / Facebook

Az M6-os és az M60-as nélkül esély sem lenne as bruházásra

A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő. Hozzátette, hogy az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek. Ugyanis mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni, Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek, ezért 

egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.

Lázár János szerint Baranya nyugati részét a 6-ossal és az M60-assal lehet Pécs irányába összekötni. Az M60-as harmincpár kilométer, és jövőre a kiviteli tervek is elkészülnek, ami előrelépés az eddigi üres beszéd után.

Az M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötése kapcsán korábban a tárcavezető arról beszélt, hogy az egy mély sebet gyógyított be Magyarország és Horvátország között, melynek eredményeként a Duna és az Adria immár újra közvetlenül kapcsolódik össze.

"Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti-közúti közlekedési korridornak, mely tágabban a Balti- és a Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben azonban Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik: a Dunát az Adriával" – fogalmazott akkor a miniszter.

Régóta téma, hogy valami jön Pécsre is

A pécsi autóipari beruházás sem feltétlenül újdonság, hiszen arról már a múlt hónapban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, hogy a következő hetekben remek hírekkel szolgálhat majd. Korábban pedig lapunknak Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben. Azonban azt is jelezte, hogy sok esetben a beruházó már tisztában van azzal, hogy hova szeretné a gyárat építeni, így a tárgyalások során nincs egyszerű dolga a kormányzatnak sem.

A miniszterhelyettes szerint azonban itt az ideje, hogy a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is részesedjen ezekből a sikerekből. Hozzátette, hgy elsősorban kínai vállalatokkal tárgyalnak, mivel szerinte az európai politika tönkretette az európai autóipart. Magyar Levente Pécs kapcsán kifejtette, hogy elsősorban autóipari beruházásban gondolkodnak és 

ő is említette a most Lázár János által felvetett 600 hektáros ipari parkot, ami egy zöldmezős beruházás lehet.

A kíni autóipar számára az elektromos autókat célzó uniós vámok és a belföldi öldöklő verseny miatt is egyaránt fontos lehet európai gyárak felhúzása, így szívesen költöznének az unió határain belülre. Magyar Levente arról is beszélt, hogy a tervezett beruházás hangsúlyozottan nem akkumulátorgyártás lesz. Hamarosan tehát úgy tűnik, hogy Győr, Kecskemét, Debrecen és Szeged mellé Pécs is csatlakozhat, hiszen a városban egy óriási beruházás készül.

