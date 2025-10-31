Új gyorsforgalmi épül: forrnak az indulatok, kisajátítások jönnek a gigaberuházás miatt – tudni akarják, hogy mikor kell költözni
Egyre inkább közeledik az M200-as autóút kivitelezésének időpontja, a gigaberuházás részleteiről az illetékesek lakossági fórumok keretében tájékoztatják a helyieket. Legutóbb Szabadbattyánban jártak – írja a Feol.
Mint az ismeretes, az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, melynek célja, hogy tehermentesítse az M0-st és összekapcsolja az M1-es, valamint az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.
Földkisajátítások jöhetnek
A tervek szerint az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig, és egy 110 kilométer per óra sebességre alkalmas kétszer két sávos autóút épül ki a projekt során, melynek kezdete várhatóan 2027, befejezése pedig 2030.
Ahogy az a szabadbattyáni fórumon elhangzott,
a beruházás négy szakaszból áll, melyek közül a harmadik szakasz érinti a szabadbattyániakat, közülük is leginkább azokat, akik a település Emmaróza részén élnek az Ezerjó dűlő és a Muskotály dűlő között. Nekik a telkeik egy részéről vagy egészéről kell majd lemondaniuk az útépítés miatt, ami érthetően sokakban kérdéseket vetett fel.
A helyiek mindenekelőtt azt szerették volna tudni, hogy az az ingatlan, ahol ők élnek, érintett e, mert erről eddig állításuk szerint nem volt információjuk. Ezt egy kivetített térképen, mely a helyrajzi számokat is jelölte, megtudhatták. Emellett arra irányuló kérdések is voltak, hogy hogyan fog zajlani a folyamat. Mi alapján döntik el, hogy egy-egy telek mennyit ér, és ha úgy adódna, mennyi idejük van a költözésre?
A tájékoztatás szerint az építési engedély decemberre várhatóan meglesz, így az érintett ingatlantulajdonosok 2026-ban várhatnak értesítést, illetve az
ingatlanjaik egyedi felmérése után az állam tesz egy adásvételi ajánlatot az adott telekért vagy telekrészért.
Az önkormányzat nélkül döntenek
Sokan a kivitelezést ismertető jelen lévő fél mellett Kovács Péter polgármestertől is választ vártak, ám, mint elmondta: mivel gazdasági ingatlanokról van szó, és ennek az autóútnak a megépítése még jóval korábban lett elfogadva, az önkormányzatnak vajmi kevés a beleszólása a projekt megvalósulásába vagy annak módjába. Hangoztatta, ő csak abban bízik, hogy az érintettek a lehető legkevesebb kárral vészelik át az útépítést.
Szabadbattyán mellett a térségben érintett még Sárkeresztes, Iszkaszentgyörgyöt, Sárbogárd és Moha is.
Mohán is lesz kisajátítás
Moha térségében a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érinti az útépítés: a tervek szerint az M200-as út Iszkaszentgyörgy és Moha között fut majd, pontosan kettészelve a jelenlegi Szentgyörgyi utat. Egy igencsak keskeny szakaszról van szó, ezért a leendő út építése óhatatlanul érint egyes – jelenleg magántulajdonban álló – területeket is. A jelenlegi Szentgyörgyi út megmarad, de felüljáróként lesz átépítve, s alatta fut majd az M200-as gyorsforgalmi.
A fórumok után a tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket lehet tenni, ezek azonban – miként elhangzott –
jelentős mértékben nem fogják befolyásolni az út elkészültét, ugyanis kiemelt állami beruházásról van szó.
Éppen ezért az államnak joga van arra, hogy az út nyomvonalába eső, jelenleg magántulajdonban álló területeket kisajátítsa. A kisajátítási folyamat során az állam az érintett tulajdonosnak tesz egy adásvételi ajánlatot arra a területrészre, amelyet állami tulajdonba kell venni az útépítés miatt.