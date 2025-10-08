Immáron harmadik hónapja stagnál az infláció Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal szerda reggel közölt adatai szerint szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva nem változtak. Júliusban és augusztusban is hasonló áremelkedést mért a KSH, azaz nagyon úgy tűnik, hogy kezd stabilizálódni az árnyomás a magyar gazdaságban. Ráadásul az egyszeri hatásoktól megtisztított maginfláció is a jegybank 4 százalékos toleranciasávja alatt van. Augusztus után ezúttal is 3,9 százalék volt.

Kellemes meglepetés: harmadik hónapja stagnál az infláció Magyarországon / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Infláció: a forint is betette a lábát a boltokba

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 4,4 százalékos fogyasztói árindex mellett havi bázison stagnálást vártak.

A mai adat kellemes meglepetésként értékelhető, még úgyis, hogy közben az árrésstopok mintegy másfél százalékponttal mérséklik az inflációt.

Ettől függetlenül egyre több jel utal, hogy egyre inkább kezd beérni a jegybank következetes, de szigorú politikája.

A tartós forinterősödés már elkezdhette éreztetni a hatását, akár az importált élelmiszerek, a ruházati cikkek, de legfőbbképpen a tartós fogyasztási cikkek esetében is

– írta korábban kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Az év eleje óta már közel 6 százalékkal erősödött a forint az euróhoz képest, miután az MNB továbbra is kitart a kamattartás mellett, miközben a nagy és a régiós jegybankok már kamatcsökkentésbe kezdtek. Az egyre nagyobb kamatfelár pedig folyamatosan a forint felé tereli a befektetőket.

A mostani adat kapcsán arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy tavaly szeptemberben volt a legalacsonyabb a pénzromlás üteme, tehát egy alacsony bázishoz képest sem láttunk kiugró inflációt. A következő hónapokban ez a bázishatás is közrejátszhat abban, hogy végeredményben akár még a jegybank várakozásainál is alacsonyabban alakulhat az infláció Magyarországon. Jövő év elején pedig akár arra is van esély, hogy 3 százalék alá csökkenjen a drágulás üteme, amire utoljára 2021 januárjában, közel öt éve volt példa.

Újra öt százalék alatt az élelmiszer-infláció

Ami a részletes adatokat illeti, az élelmiszer-infláció mérséklődött, az előző hónapokban mért 5,9 százalék után 4,7 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,0 százalékkal), ezen belül:

a csokoládé, kakaóé 19,2,

a tojásé 18,2, a kávéé 17,6, az édesipari lisztesárué 13,1,

a gyümölcs-, zöldségléé 11,9 százalékkal nőtt.

A termékcsoporton belül a margarin ára 29,0, a liszté 12,0, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsié, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,6 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,4, az elektromos energia 2,3 százalékkal drágult.

A szolgáltatásinfláció augusztus után enyhén megugrott, ezúttal 5,9 százalékkal drágult. Ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,9, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a testápolási szolgáltatások 9,5‑9,5, a lakásjavítás és -karbantartás 9,4, a lakbér 9,3, a sport, múzeumi belépők 8,8, az egészségügyi szolgáltatások 8,6 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,5 százalékkal emelkedett.