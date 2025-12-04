Már az Őrmester is a mesterséges intelligenciát teszteli

Napközben 340 forintról 368 forintra emelkedett az Őrmester árfolyama. Bár a kispapír különösebb hír nélkül is képes felpattanásokra. Ezúttal volt fundamentális háttere az árfolyam mozgásának. Joggal vezette egy darabig 8 százalékos plusszal a BÉT Nyertesek listáját a vagyonvédelemben érdekelt társaság.

Már a vagyonvédelemben is terjed az MI / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fókuszban a mesterséges intelligencia

Ma azzal lepte meg a piacot az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt., hogy stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Muzix Group Kft.-vel, annak MZX Robotics márkanév alatt működő üzletágával.

A partnerség célja a fejlett robotikai és mesterségesintelligencia-alapú technológiák hazai alkalmazhatóságának vizsgálata,

valamint az ezekhez kapcsolódó innovációs és tesztelési projektek elindítása.

Míg tegnap arról számolt be a társaság, hogy

az Őrmester és a Pensum stratégiai megállapodást kötött.

Ennek keretében a két tőzsdei társaság megosztja egymással üzleti, fejlesztési, innovációs és tőkepiaci tapasztalatait, valamint feltárja a közös fejlődési lehetőségeket. A partnerség célja egymás növekedési stratégiáinak támogatása és az ügyfélkör kölcsönös bővítése.