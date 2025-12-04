Deviza
Őrmester Nyrt.

Már az Őrmester is a mesterséges intelligenciát teszteli

Partenerségi megállapodással lepte meg a piacot az Őrmester. Továbbra is izgalmas befektetés a vagyonvédelem.
Faragó József
2025.12.04, 15:47
Frissítve: 2025.12.04, 16:52

Napközben 340 forintról 368 forintra emelkedett az Őrmester árfolyama. Bár a kispapír különösebb hír nélkül is képes felpattanásokra. Ezúttal volt fundamentális háttere az árfolyam mozgásának. Joggal vezette egy darabig 8 százalékos plusszal a BÉT Nyertesek listáját a vagyonvédelemben érdekelt társaság.

vagyonvédelem
Már a vagyonvédelemben is terjed az MI / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fókuszban a mesterséges intelligencia

Ma azzal lepte meg a piacot az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt., hogy stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Muzix Group Kft.-vel, annak MZX Robotics márkanév alatt működő üzletágával. 

A partnerség célja a fejlett robotikai és mesterségesintelligencia-alapú technológiák hazai alkalmazhatóságának vizsgálata, 

valamint az ezekhez kapcsolódó innovációs és tesztelési projektek elindítása.

Míg tegnap arról számolt be a társaság, hogy 

az Őrmester és a Pensum stratégiai megállapodást kötött.

Ennek keretében a két tőzsdei társaság megosztja egymással üzleti, fejlesztési, innovációs és tőkepiaci tapasztalatait, valamint feltárja a közös fejlődési lehetőségeket. A partnerség célja egymás növekedési stratégiáinak támogatása és az ügyfélkör kölcsönös bővítése. 

ORMESTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ORMESTER részvény17:20:00
Árfolyam: 360 HUF 0 / +5.88 %
Forgalom: 535,160 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Izgalmas befektetés a vagyonvédelem

A társaságnak az idei első fél évben két kihívással kellett megküzdenie. 

  • Egyik oldalról a csökkenő tendenciát mutató infláció, egyes területeken, teret engedett a díjszabás-korrekcióknak.
  • Míg a másik oldalról, a vevői oldalon, a megemelkedett költségek és a recessziós félelmek miatti költségracionalizálás miatti költségérzékenység jelentette a kihívást. 

A társaság ezekre a kihívásokra elsősorban a szolgáltatás minőségének a javításával, illetve arányos díjszabásemeléssel és költségeinek optimalizálásával igyekezett megfelelni. A számos negatív makrogazdasági kihívás ellenére 

az árbevétel az előző év azonos időszakához képest csaknem azonos szinten maradt. 

Emellett az adott időszakban jelentősen megnövekedett bérigények, rezsi és egyéb költségek miatt az adózás előtti eredmény az előző év azonos időszakához képest csökkent. A társaság a megnövekedett költségét az év során folyamatosan beépítette árrésébe, lehetőség szerint folyamatos díjszabás-korrekciókat vitt véghez. 

Az árbevétel az idei első fél évben 1,67 milliárd forint volt, szemben a tavalyi azonos időszak 1,73 milliárdjával, ami 3,5 százalékos visszaesés. A profitsoron azt látjuk, hogy a nettó eredmény 24,9 millió forint volt, ez év per év alapon 31 százalékos visszaesés.   

