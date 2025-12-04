Már az Őrmester is a mesterséges intelligenciát teszteli
Napközben 340 forintról 368 forintra emelkedett az Őrmester árfolyama. Bár a kispapír különösebb hír nélkül is képes felpattanásokra. Ezúttal volt fundamentális háttere az árfolyam mozgásának. Joggal vezette egy darabig 8 százalékos plusszal a BÉT Nyertesek listáját a vagyonvédelemben érdekelt társaság.
Fókuszban a mesterséges intelligencia
Ma azzal lepte meg a piacot az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt., hogy stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Muzix Group Kft.-vel, annak MZX Robotics márkanév alatt működő üzletágával.
A partnerség célja a fejlett robotikai és mesterségesintelligencia-alapú technológiák hazai alkalmazhatóságának vizsgálata,
valamint az ezekhez kapcsolódó innovációs és tesztelési projektek elindítása.
Míg tegnap arról számolt be a társaság, hogy
az Őrmester és a Pensum stratégiai megállapodást kötött.
Ennek keretében a két tőzsdei társaság megosztja egymással üzleti, fejlesztési, innovációs és tőkepiaci tapasztalatait, valamint feltárja a közös fejlődési lehetőségeket. A partnerség célja egymás növekedési stratégiáinak támogatása és az ügyfélkör kölcsönös bővítése.
Izgalmas befektetés a vagyonvédelem
A társaságnak az idei első fél évben két kihívással kellett megküzdenie.
- Egyik oldalról a csökkenő tendenciát mutató infláció, egyes területeken, teret engedett a díjszabás-korrekcióknak.
- Míg a másik oldalról, a vevői oldalon, a megemelkedett költségek és a recessziós félelmek miatti költségracionalizálás miatti költségérzékenység jelentette a kihívást.
A társaság ezekre a kihívásokra elsősorban a szolgáltatás minőségének a javításával, illetve arányos díjszabásemeléssel és költségeinek optimalizálásával igyekezett megfelelni. A számos negatív makrogazdasági kihívás ellenére
az árbevétel az előző év azonos időszakához képest csaknem azonos szinten maradt.
Emellett az adott időszakban jelentősen megnövekedett bérigények, rezsi és egyéb költségek miatt az adózás előtti eredmény az előző év azonos időszakához képest csökkent. A társaság a megnövekedett költségét az év során folyamatosan beépítette árrésébe, lehetőség szerint folyamatos díjszabás-korrekciókat vitt véghez.
Az árbevétel az idei első fél évben 1,67 milliárd forint volt, szemben a tavalyi azonos időszak 1,73 milliárdjával, ami 3,5 százalékos visszaesés. A profitsoron azt látjuk, hogy a nettó eredmény 24,9 millió forint volt, ez év per év alapon 31 százalékos visszaesés.