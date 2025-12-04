Vérszagot érző cápaként köröznek a Mol célpontja körül az olajipari gigászok, mégis jók a magyar cég esélyei - a legmagasabb szinteken is szóba kerülhetett a tranzakció

A Mol is megvásárolná a szankciók garmadája által sújtott, orosz tulajdonú Lukoil külföldi eszközeit, ebbéli szándékáról magyar olajtársaság már tájékoztatta is az amerikai illetékeseket - tudta meg a Reuters csütörtök délután. A hír annyiból nem tekinthető hatalmas meglepetésnek, hogy Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy akár a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek egyes eszközök, ám arra is figyelmeztetett, hogy az értékesítés, illetve a Mol részéről a vásárlás nem hagyományos ügylet, hanem ad hoc döntés eredménye lehet.

Hatalmas üzlet kapujában állhat a Mol / Fotó: csikiphoto / shutterstock

A Lukoil külföldi érdekeltségei körül hetek óta vérszagot érző cápaként köröznek a vevőjelöltek, a tulajdonosnak ugyanis muszáj lesz eladni üzletrészeit az amerikaiak által megszabott, december 13-i határidő előtt, azt követően ugyanis gyakorlatilag ellehetetlenül majd működése. A Lukoil eredetileg a Gunvornak adta volna el egyben külföldi vagyonát, de az ügyletet az amerikaiak elkaszálták. Kazahsztánban az állami KazMunayGas venné át a Lukoil helyi üzletét a Karachaganak gáz- és kondenzátm mezőben. Az orosz cég partnerei között van a mezőben

a KazMunayGas mellett

a Shell,

a Chevron

és az Eni is

– írja a Reuters. Az ország energiaminisztériuma szerint bármifajta együttműködésről a projekt résztvevőivel közösen döntenek.

A Shell a Lukoil ghánai és nigériai mélytengeri mezőire vetett szemet,

míg Egyiptomban a Lukoil jelezte a kormánynak, hogy hajlandó megválni koncesszióitól. Moldova a Lukoil chisinau-i repülőtéri infrastruktúrájának államosítására készül, ahogy Bulgária is elkobozná az orosz cég burgaszi finomítóját. Azerbajdzsánban az állami Socar a török Cengizzel közösen venné meg az orosz cég finomítóját.

Azonban szakértők szerint a Lukoil nem feltétlenül válik meg külföldi eszközeitől, hiszen az is előfordulhat, hogy a kapott vételárat is befagyasztják az amerikaiak. Ám a késlekedés állami átvétellel vagy az eszközök befagyasztásával járhat, igaz, ebben az esetben később, a háború esetleges lezárása és a szankciók enyhítése után a Lukoil ismét birtokon belül kerülhet.