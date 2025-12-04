Vérszagot érző cápaként köröznek a Mol célpontja körül az olajipari gigászok, mégis jók a magyar cég esélyei - a legmagasabb szinteken is szóba kerülhetett a tranzakció
A Mol is megvásárolná a szankciók garmadája által sújtott, orosz tulajdonú Lukoil külföldi eszközeit, ebbéli szándékáról magyar olajtársaság már tájékoztatta is az amerikai illetékeseket - tudta meg a Reuters csütörtök délután. A hír annyiból nem tekinthető hatalmas meglepetésnek, hogy Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy akár a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek egyes eszközök, ám arra is figyelmeztetett, hogy az értékesítés, illetve a Mol részéről a vásárlás nem hagyományos ügylet, hanem ad hoc döntés eredménye lehet.
Hatalmas üzlet kapujában állhat a Mol
A Lukoil külföldi érdekeltségei körül hetek óta vérszagot érző cápaként köröznek a vevőjelöltek, a tulajdonosnak ugyanis muszáj lesz eladni üzletrészeit az amerikaiak által megszabott, december 13-i határidő előtt, azt követően ugyanis gyakorlatilag ellehetetlenül majd működése. A Lukoil eredetileg a Gunvornak adta volna el egyben külföldi vagyonát, de az ügyletet az amerikaiak elkaszálták. Kazahsztánban az állami KazMunayGas venné át a Lukoil helyi üzletét a Karachaganak gáz- és kondenzátm mezőben. Az orosz cég partnerei között van a mezőben
- a KazMunayGas mellett
- a Shell,
- a Chevron
- és az Eni is
– írja a Reuters. Az ország energiaminisztériuma szerint bármifajta együttműködésről a projekt résztvevőivel közösen döntenek.
A Shell a Lukoil ghánai és nigériai mélytengeri mezőire vetett szemet,
míg Egyiptomban a Lukoil jelezte a kormánynak, hogy hajlandó megválni koncesszióitól. Moldova a Lukoil chisinau-i repülőtéri infrastruktúrájának államosítására készül, ahogy Bulgária is elkobozná az orosz cég burgaszi finomítóját. Azerbajdzsánban az állami Socar a török Cengizzel közösen venné meg az orosz cég finomítóját.
Azonban szakértők szerint a Lukoil nem feltétlenül válik meg külföldi eszközeitől, hiszen az is előfordulhat, hogy a kapott vételárat is befagyasztják az amerikaiak. Ám a késlekedés állami átvétellel vagy az eszközök befagyasztásával járhat, igaz, ebben az esetben később, a háború esetleges lezárása és a szankciók enyhítése után a Lukoil ismét birtokon belül kerülhet.
A Mol lehetséges tranzakciója Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóján is szóba került.
Egyszer csak elárulták az oroszok Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalásának nagy titkát: Magyarország döbbenetes olajüzlet előtt áll
Több európai országban is olajcégeket vásárolhat. Putyin és Orbán moszkvai tárgyalása óriási lehetőséget nyithatott meg a Mol számára.
A Mollal kapcsolatos hírekre a cég részvényei visszafogottan reagáltak, igaz, az árfolyam 1,2 százalékos napi pluszban járt már a fejlemények előtt is.
A Lukoil mellett a NIS is ott virít a Mol radarján
A Mol ugyanakkor nem csak a Lukoil kapcsán kapcsolhat magasabb fokozatba, de a szerbiai NIS olajfinomító esetében is. Mint az Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy hete a kormányinfón megerősítette, a Mol tárgyal a NIS szerb olajfinomító megvásárlásáról, és ezen törekvéseikben a kormány támogatását is élvezik. A szerbiai NIS hasonló helyzetben találhat vevőre, mint az orosz tulajdonú Lukoil, a finomító ugyanis az orosz részesedés miatt szintén a szankciók hatálya alá esik.
Az ország tartalékai a jelenlegi felállás szerint január végéig tarthatnak ki,
ellátásbiztonsága érdekében az ország új olaj- és olajtermék-tárolókat létesítene. Egy tegnap született szerbiai törvény a kötelező tartalékolást segítené, egy tervezet pedig lehetővé tenné, hogy külső irányítás alá kerüljön az amerikai szankció alá esett NIS olajtársaság.
A Reuters által megszellőztetett értesüléssel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Molnak, válaszaikkal frissítjük cikkünket.