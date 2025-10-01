Őszi reménysugár: megugrottak a kormányzati szektor bevételei – így javult az egyenleg

Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor idei első féléves hiánya. A 2025. második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százaléka.

2025 első fél évében az alszektoros egyenlegek a következőképpen alakultak: a központi kormányzat hiánya 534,8 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136,6 és 88,2 milliárd forintos többlettel rendelkeztek. 2025 második negyedévében a központi kormányzatnak 521,3 milliárd forint többlete volt, a helyi önkormányzatok 45,2 milliárd forint hiánnyal, a társadalombiztosítási alapok 3,8 milliárd forint többlettel rendelkeztek – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

A kormányzati szektor egyenlege jóval kedvezőbben alakult, mint tavaly ilyenkor / Fotó: Shutterstock

Az első negyedévben 824 milliárd forint, a GDP 3,9 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya.

Az év első felében a kormányzati szektor bevétele 18 711 milliárd, kiadása 19 021 milliárd forint volt. Az idei első fél évben 2024 azonos időszakához képest a bevételek 1713 milliárd forinttal, 10,1 százalékkal emelkedtek.

A legnagyobb értékkel, 523 milliárd forinttal, 7,7 százalékkal a termeléshez kapcsolódó adók bővültek.

Az áfabevétel emelkedése 416 milliárd forint, 11,7 százalék volt.

A jövedelemadó-bevételek 475 milliárd forinttal, 15,7 százalékkal emelkedtek.

A társadalombiztosítási hozzájárulások 381 milliárd forinttal, 9,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

Az egyéb bevételek 333 milliárd forinttal, 11 százalékkal növekedtek.

A kiadások 476 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal nőttek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 435 milliárd forinttal, 10,7 százalékkal növekedett. A pénzbeni társadalmi juttatások 262 milliárd forinttal, 5,7 százalékkal lettek magasabbak. A folyó termelőfelhasználás 172 milliárd forinttal, 5,6 százalékkal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig 27 milliárd forinttal, 2,5 százalékkal nőtt. A kamatkiadások 217 milliárd forinttal, 11,1 százalékkal csökkentek. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 203 milliárd forinttal, 5,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.