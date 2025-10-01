Deviza
gazdaság
KSH
többlet
külkereskedelem

Magyar külkereskedelem: ez már jobb, de az exportnak még volna hely javulni – sok a kérdőjel

A termékek kivitelének és behozatalának volumene is csökkent augusztusban a KSH friss adatközlése szerint. Hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt az év nyolcadik hónapjában.
VG
2025.10.01, 05:07

Augusztusban hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt , a külkereskedelmi egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,4 százalékkal, a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorstájékoztatójából.

A magyar külkereskedelemben egyértelműek a javulás jelei, az import és az export is magához térőben van, a sebességét illetően azonban rengeteg a bizonytalanság LUS_5249 külkereskedelmi forgalom
Hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt augusztusban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Fontos kiemelni, hogy az augusztusi adatokat érdemes óvatosan kezelni, a rendszeres nyári gyárleállások időzítése is érdemben befolyásolhatja az ipari termelésen keresztül az export- és importdinamikát” – írta kommentárjában Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy export oldalon szinte minden termékcsoportban visszaesés következett be, amelyben ugyanakkor a munkanaphatásnak is jelentős szerepe lehetett. Az ipar szempontjából kiemelten fontos gépek, szállítóeszközök kiviteli volumene 4,4, az élelmiszer, ital, dohányáruk 2,2, míg a feldolgozott élelmiszereké 11,1 százalékos zsugorodást mutatott. Ez utóbbit ellensúlyozta, hogy az energiahordozók kivitele 42,9 százalékkal megugrott a tavalyi évhez képest.

 Ennek hátterében szerinte főként az húzódott meg, hogy hazánk Ukrajna irányába tranzitországgá vált az idei évben, amelynek hatása az import oldalon is megjelenik. 

Az exportteljesítményt továbbra is a külső kereslet, kiemelten is legfontosabb külpiacunk, Németország gyengélkedése befolyásolja.

Hozzátette, hogy az import esetében kettős hatás érvényesül a magyar gazdaságban. A fogyasztás dinamikus bővülése érdemi behozatali igénnyel jár, miközben a gyengébb exportteljesítmény és beruházási aktivitás ezt részben ellensúlyozza.

Molnár Dániel szerint nem számítunk jelentősebb elmozdulásra a külkereskedelmi mérlegben, annak érdemi többlete a következő hónapokban is fennmaradhat, amely így a folyó fizetési mérlegen keresztül a forint árfolyamának is biztos támaszt jelent. Úgy véli, hogy az exportdinamikában változást a külső kereslet élénkülése esetében várhatunk, amely kiegészülve a termőre forduló nagyberuházásokkal, a jövő évben már érdemben nagyobb, akár 5 százalékot meghaladó volumenbővülést tenne lehetővé. 

Ezzel párhuzamosan a külső kereslet élénkülése a beruházási fordulatot is elhozná, amely kiegészülve az export támasztotta importigénnyel, a behozatal nagyobb mértékű emelkedését eredményezné. Emiatt pedig arra számítunk, hogy ugyan az idei év után jövőre sem tudja majd támogatni a nettó export a gazdasági növekedést, azonban a külkereskedelmi mérleg többlete nem fog eltűnni.

Idén már nem várható tűzijáték a külkereskedelemben

„A termékkülkereskedelmi adatok felemás képet mutatnak. Az mindenképpen kedvező, hogy augusztusban az egyenleg növekedni tudott – 263 millió euróval 557 millió euróra. Ez a javulás azonban nem az export volumennövekedésének eredménye, hanem a cserearány javulásából fakad” – írta kommentárjában Regős Gábor.

A termékkülkereskedelem – illetve a folyó fizetés mérleg, amiben fontos szerepet játszik az áruk külkereskedelme – az egyik meghatározója a forint árfolyamának. 

Mostanában persze nem ez a fő tényező, ami meghatározza az árfolyamot, arra sokkal inkább a szigorú monetáris politika, az euró-dollár árfolyam és a geopolitikai fejlemények hatnak. Ugyanakkor az egyenleg kedvezőbb szintje tovább erősíthetné a forintot – ehhez persze kedvezőbb külső keresletre és versenyképesebb iparra lenne szükség – rövid távon talán a BMW indulása tudja javítani az ipari teljesítményt, de azért hosszabb távon ennél nagyobb növekedésre lenne szükség.

