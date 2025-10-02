Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF332.67 +0.3% GBP/HUF446.43 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.4 +0.09% RON/HUF76.53 -0.02% CZK/HUF16.03 -0.03% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF332.67 +0.3% GBP/HUF446.43 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.4 +0.09% RON/HUF76.53 -0.02% CZK/HUF16.03 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,935.03 +0.78% MTELEKOM1,826 +0.88% MOL2,770 +0.72% OTP28,890 -0.28% RICHTER10,130 +2.91% OPUS557 +0.72% ANY7,380 +1.08% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,950 0% BUMIX9,393.31 +1.34% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,191.26 +0.61% BUX99,935.03 +0.78% MTELEKOM1,826 +0.88% MOL2,770 +0.72% OTP28,890 -0.28% RICHTER10,130 +2.91% OPUS557 +0.72% ANY7,380 +1.08% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,950 0% BUMIX9,393.31 +1.34% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,191.26 +0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energia
paksi atomerőmű
Czepek Gábor
energiapolitika
atomenergia
napenergia
Magyarország
energiatárolás
energiamix

Brutális drágulást okozna a lemondás az orosz energiáról, ha Magyarország nem is a gázra épít

Magyarország az atomenergia és a napenergia kettősére építi jövőbeli energiapolitikáját. A paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása, a naperőművi kapacitás bővítése és az energiatárolás fejlesztése együttesen biztosítják a magyar gazdaság számára a jövő villamosenergia-ellátásának stabilitását Czepek Gábor államtitkár szerint.
VG/MTI
2025.10.02, 15:36
Frissítve: 2025.10.02, 15:49

Húsz százalékkal emelkedne Magyarország energiaszámlája az orosz energiaembargó hatására – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára csütörtökön Szegeden.

magyar
Czepek Gábor elárulta a magyar energiapolitika prioritásait / Fotó: Czepek Gábor / Facebook

Czepek Gábor a Vidék energiája című szakmai fórumsorozatnak a szegedi ELI ALPS lézeres kutatóközpontban megrendezett állomásán azt mondta, az orosz energiaembargó brutális versenyképességi és rezsikihívást jelentene az országnak, és a zöldátmenet megvalósításától venné el a forrást.

A politikus hangsúlyozta, az energetikapolitikai döntéseket a józan ész alapján kell meghozni. A józan ész pedig azt mondja, az Ural típusú kőolaj olcsóbb, mint a Brent, a keleti gáz olcsóbb, mint a nyugati, két cső több, mint az egy.

Klímaváltozás: Magyarországon nem a gázról való lemondással lehet megvédeni a bolygót

Magyarország úgy gondolja, szén-dioxid-harcát nem gázfronton tudja megvívni, a gazdaság nincs olyan helyzetben, hogy lemondjon egy kedvező energiaforrásról, még akkor sem, ha ez elmúlt tizenöt évben rengeteget tett az energiadiverzifikáció érdekében.

Az államtitkár az elért eredményeket ismertetve kifejtette:

 Magyarország az atom és a nap kettősségére építi energiapolitikáját.

A paksi üzemidő-hosszabbítás Közép-Európa legnagyobb átállási folyamata, az 500 milliárd forintos, tízéves munka eredményeként nem áll le 2032–36 között a négy meglévő blokk, hanem a 2050-es évek elejéig kiszolgálja a magyar villamosenergia-igényeket – közölte a politikus. „Továbbra is célunk az, hogy legyen egy második atomerőmű Magyarországon.”

Az elektrifikációnak és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésnek ma Magyarországon az atomenergia és a megújulók képezik az alapját. Míg 2010-ben 10 megawattnyi naperőmű-kapacitás működött az országban, jelenleg ez 8 ezer megawatt.

A villamos energia importaránya 40 százalékról 20 százalék alá csökkent, és Magyarország világelső a naperőmű-kapacitásnak az áramtermelésben betöltött 25 százalékos részesedésével.

Ha süt a nap, akkor is kell a gáz

A megújuló energiával való termelés azonban nem működik kiegyenlítő kapacitás nélkül. Ebből az MVM a legkorszerűbb CCGT-technológiát (kombinált ciklusú gázturbina) állítja üzembe 2027-ben 1500 megawatt kapacitással – ismertette a politikus.

Magyarország 128 megawattnyi villamosenergia-tároló kapacitással rendelkezik, miközben az uniós átlag bőven 10 százalék fölött van, 2030-ra a cél a 20 százalék. A becslések szerint 2030-ra az országban 12 gigawatt lesz a naperőmű-kapacitás, ehhez mérten 30-35 százalékos tárolókapacitással tehető „egészségessé” a magyar árampiac. Elsősorban környezetvédelmi okok miatt nem lehet szivattyús tárolót létesíteni, ezért maradt az akkumulátortechnológia – mondta Czepek Gábor.

Az államtitkár kitért arra is, hogy Magyarországnak kiemelkedők az adottságai a geotermia területén. Ennek kihasználását a kormány jelentős forrásokkal támogatja a Jedlik Ányos program keretében. Az igazi áttörést az jelentené, ha a geotermikus energia villamosenergia-termelésre is hasznosítható lenne gazdaságosan.

A magyar vállalkozások nem maradnak magukra

Horváth Viktor energiaátmenetért felelős helyettes államtitkár kifejtette, hogy

a Jedlik Ányos program keretében 580 milliárd forintnyi forrással támogatják a vállalkozások energetikai fejlesztéseit.

A politikus ezek közül a biogáz- és biometán-termelés támogatását emelte ki. A már most működő termelőegységek kapacitásbővítésére és újonnan létesülő üzemek számára 40 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre.

A helyettes államtitkár közölte: az energetikai kutatás-fejlesztési program keretében szeptember 22-től 13 milliárd forint pályázható, a támogatás a költségek 50-70 százalékát fedezi majd.

Hamarosan megjelenik a megújuló energia tárolását elősegítő felhívás. Az 50 milliárd forintos keretből mindenféle méretű vállalkozás pályázhat támogatásra tárolóegységek létesítésére, illetve villamosenergia-hálózati csatlakozó kialakítására – tudatta Horváth Viktor.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu