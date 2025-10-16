Magyar GDP: jön a nagy nap, kiderül, milyen állapotban van valójában a gazdaság – az elemző elmondta, mire kell készülni

Bő két hét múlva kiderül, hogy beértek-e a kormányzat elmúlt hónapokban bejelentett élénkítő intézkedései vagy továbbra is benne ragadt a stagnálás közeli állapotába a magyar gazdaság. Október 30-án közli a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves GDP-adatokat, amelyeket ezúttal is feszült várakozás előz meg. Okkal, ugyanis közel három éve nem képes érdemben növekedni a magyar gazdaság. Ha a 2022 negyedik negyedéve óta eltelt időszakot nézzük, akkor 11 negyedéve még a másfél százalékot sem éri éves alapon a GDP-bővülés mértéke. A kép még borúsabb, ha negyedéves bázison vizsgáljuk, a 11-ből ugyanis 6 negyedévben esett vissza a gazdaság kibocsátása, amiből kétszer is technikai recesszióba csúszott.

Halvány fény a magyar gazdaság alagútjában / Fotó: AFP

Magyar gazdaság: az ipar és Németország továbbra is szenved

"Valahol a stagnálás és a nagyon lassú növekedés között lehetünk. A magyar is a német ipari adatokból láthatjuk, hogy az ipar a korábbi reményekkel szemben továbbra sincs túl a nehezén, ami persze kihat a GDP-re és az exportra is " – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki hozzátette, ez továbbra is visszahúzza a beruházásokat, ugyanis ha nincs kereslet, nincs értelme beruházni.

A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája jelenleg a külső konjunktúra hiánya, és az abból fakadó gyenge beruházási aktivitás.

Hiába erős a belső fogyasztás, nem képes ellensúlyozni a gyenge külső keresletet, és ez jelenik meg a negyedévről negyedévre a vártnál gyengébben alakuló GDP-adatokban.

A fő exportparerünknek számító Németország már harmadik éve nem képes növekedni, és ezen még az sem változtatott, hogy politikai váltás történt idén márciusban. Augusztusban Friedrich Merz kancellár önkritikusan beismerte, hogy a német gazdaság sokkal rosszabb állapotban van, mint amire ő maga is előzetesen számított. Hogy ezzel lényegében előreszaladt-e a politikus, hogy megágyazzon egy rossz idei GDP-adatnak, nem tudni, mindenesetre jelenleg a német kormány 0,2 százalékos GDP-növekedést vár, tehát könnyen belecsúszhat idén is a német gazdaság a recesszióba, ami Magyarországot is érzékenyen érintheti.