Magyar GDP: jön a nagy nap, kiderül, milyen állapotban van valójában a gazdaság – az elemző elmondta, mire kell készülni
Bő két hét múlva kiderül, hogy beértek-e a kormányzat elmúlt hónapokban bejelentett élénkítő intézkedései vagy továbbra is benne ragadt a stagnálás közeli állapotába a magyar gazdaság. Október 30-án közli a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves GDP-adatokat, amelyeket ezúttal is feszült várakozás előz meg. Okkal, ugyanis közel három éve nem képes érdemben növekedni a magyar gazdaság. Ha a 2022 negyedik negyedéve óta eltelt időszakot nézzük, akkor 11 negyedéve még a másfél százalékot sem éri éves alapon a GDP-bővülés mértéke. A kép még borúsabb, ha negyedéves bázison vizsgáljuk, a 11-ből ugyanis 6 negyedévben esett vissza a gazdaság kibocsátása, amiből kétszer is technikai recesszióba csúszott.
Magyar gazdaság: az ipar és Németország továbbra is szenved
"Valahol a stagnálás és a nagyon lassú növekedés között lehetünk. A magyar is a német ipari adatokból láthatjuk, hogy az ipar a korábbi reményekkel szemben továbbra sincs túl a nehezén, ami persze kihat a GDP-re és az exportra is " – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki hozzátette, ez továbbra is visszahúzza a beruházásokat, ugyanis ha nincs kereslet, nincs értelme beruházni.
A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája jelenleg a külső konjunktúra hiánya, és az abból fakadó gyenge beruházási aktivitás.
Hiába erős a belső fogyasztás, nem képes ellensúlyozni a gyenge külső keresletet, és ez jelenik meg a negyedévről negyedévre a vártnál gyengébben alakuló GDP-adatokban.
A fő exportparerünknek számító Németország már harmadik éve nem képes növekedni, és ezen még az sem változtatott, hogy politikai váltás történt idén márciusban. Augusztusban Friedrich Merz kancellár önkritikusan beismerte, hogy a német gazdaság sokkal rosszabb állapotban van, mint amire ő maga is előzetesen számított. Hogy ezzel lényegében előreszaladt-e a politikus, hogy megágyazzon egy rossz idei GDP-adatnak, nem tudni, mindenesetre jelenleg a német kormány 0,2 százalékos GDP-növekedést vár, tehát könnyen belecsúszhat idén is a német gazdaság a recesszióba, ami Magyarországot is érzékenyen érintheti.
Regős is úgy látja, a külső környezetben nem látható javulás vagy alig. Az Európai Unió egészében még úgy, ahogy van egy alacsony növekedés, de Németországban az ipar továbbra is szenved, márpedig a magyar ipar ehhez kapcsolódik igazán.
Ez a kapcsolódás nemcsak az exportpiacot jelenti, de azt is, hogy hazánkban jelentős a német vállalatok súlya, azaz az ő versenyképességük külön is meghatározó
– figyelmeztetett az elemző, aki rámutatott arra is, hogy a német ipari termelés a magyarhoz hasonlóan pocsék képet mutatott augusztusban: a kiigazított adatok szerint havi alapon 4,3, míg éves alapon 3,9 százalékkal esett vissza az ágazat teljesítménye.
Ahogy korábban mi is írtunk róla, a legnagyobb zuhanást a járműgyártás szenvedte el, ahol 18 százalékkal csökkent a kibocsátás júliushoz képest, ekkora összeomlást pedig a 2022-es orosz-ukrán háború kitörése óta nem látott a német gazdaság húzóágazata. Az aggodalmakat erősíti, hogy közben a rendelésállomány is tovább zsugorodott, ami már negyedik hónapja esik.
A magyar ipar annyival kedvezőbb helyzetben van, hogy következő hónapokban fokozatosan megjelenhetnek a termelésben az elmúlt évek nagyberuházásai, köztük a BMW üzeme, amelyet már át is adták. Ez az elemző szerint valamelyest húzhatja felfelé az adatokat, persze itt is szükség van a keresletre, akkor tud felfutni a termelés, ha valaki a termékeket meg is veszi. A német konszern ráadásul csak október végétől kezdi meg a sorozatgyártást tehát a negyedik negyedév előtt aligha látjuk visszaköszönni a gyár indulását a termelési vagy GDP-adatokban.
A bázishatások segíthetnek ezúttal a növekedésben
Regős arra is felhívta a figyelmet, hogy a harmadik negyedévben a bázishatás a segítségünkre siet majd, így az előző negyedévekben tapasztaltnál magasabb növekedést láthatunk remélhetőleg. Ami az idei GDP-adatokat illeti, a vártnál rosszabbul alakultak, sőt, időközben még a KSH újraírta őket, mindkettőt lefelé korrigálva:
- míg az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest 0,3 százalékkal csökkent a gazdaság teljesítménye,
- addig a második negyedévben éves bázison 0,3 százalékkal emelkedett.
Ezzel fél év után még mindig 0,1 százalékos mínuszban van a magyar gazdaság kibocsátása, tehát a harmadik negyedévétől gyorsulnia kellene ahhoz, hogy összejöjjön amit a legtöbb elemző vagy az IMF vár. A Nemzetközi Valutaalap 2025-re 0,6 százalékos növekedést jósol, ez megegyezik a hazai elemzői közösség prognózisával is, viszont elmarad a kormány által várt 1 százalékos bővüléstől. Mindenesetre a harmadik negyedévtől már csak azért is van esélye a növekedés gyorsulására, mivel belépnek a bázishatások: 2024 harmadik negyedévben esett be váratlanul a növekedés, akkor 0,8 százalékos mínuszt mért a KSH, tehát önmagában az alacsony bázis is segíthet.
Vegyes képet mutatnak a termelési adatok
Az elemző szerint a négy fő ágazat (mezőgazdaság, ipar, építőipar, szolgáltatások) közül a mezőgazdaság és az ipar vélhetően továbbra is jelentős visszahúzóerő lesz.
- A mezőgazdaság esetében a fő ok a globális éghajlatváltozás és az ebből fakadó idei aszály és rossz termés. Ebből az is látszik, hogy a mezőgazdaság még nem tudott megfelelően alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz.
- A nagyon gyenge augusztusi ipari termelés nyomán egyértelművé vált, hogy az ágazat továbbra is visszahúzóerőt jelent. Ez leginkább a továbbra is alacsony külső keresletből fakad, de a helyzetet Regős szerint több tényező is súlyosbítja: a magyar iparban túlzottan magas a járműgyártás súlya, nem elég diverzifikált az ágazat és a gazdaságfejlesztésben túl nagy hangsúlyt kapott az ipar és túl kicsit a szolgáltatások.
- Viszont a szolgáltatások hagyományosan felfelé húzzák a növekedést, ami azért is fontos, mert több ágazat magas hozzáadott értékű tevékenységet jelent, így a felzárkózás szempontjából kulcsfontosságú. Ugyanakkor itt a második negyedéves 1,3 százalékos bővülés nem tekinthető erősnek, egy érdemi gazdasági növekedéshez ennél többet kell elérni.
- A legnagyobb talány az építőipar, amelyben ugyan fordulat jelei látszódtak második negyedévben, miután éves összevetésben 4,3 százalékkal nőtt az ágazat hozzáadott értéke, az augusztusban hirtelen lefulladt. Mind éves, mind havi bázison több mint 10 százalékkal csökkent a szektor teljesítménye. Persze több kimenete is lehet az építőipar további alakulásának, így akár az alacsonyabb szinten is ragadhat, de az elemző szerint ezt nem indokolja a rendelésállomány alakulása, de csak a szeptemberi adatokból fog kitűnni, hogy valójában mi történt.
A belső fogyasztás maradhat a magyar növekedés pillére
Hónapok óta a magyar gazdasági növekedés egyetlen pillére a belső fogyasztás és a szolgáltatások, a nagy kérdés, hogy képes-e ellensúlyozni a gyenge külső keresletet. Regős válasza erre egy határozott nem.
Magyarország ugyanis egy kis, nyitott gazdaság, ezért szerinte a gyenge külső keresletet semmi nem tudja pótolni.
"Persze, a fogyasztás a reálbérek növekedése miatt bővül. Az is igaz, hogy ezt a jóléti intézkedések tovább segítik. Az előző negyedévekben ebből jött ki a pozitív nulla növekedés. A fogyasztás szárnyalása tehát ahhoz elég, hogy a gazdaság ne zuhanjon össze a mostani környezetben. Ez persze hosszú távon még inkább igaz: ahhoz, hogy a fogyasztás bővülni tudjon és ennek importigényét fedezni lehessen, szükség van az export növekedésére is" – magyarázta Regős, aki idén egy 0,5-0,7 százalékos (rosszabb esetben még ennél is kisebb), míg jövőre egy 2,8 százalékos növekedést vár. "Remélhetőleg ez utóbbit már nem kell jelentősen lefelé revideálni, amint az az előző években rendszeresen megtörtént" – jegyezte meg.
Rengeteg programot indított a kormány
A külső kereslet hiányában a magyar kormány kormányzati programot is elindított a kormány a növekedés élénkítése érdekében.
- tavaly év végén jelentették be a Demján Sándor Programot, amely több száz milliárddal támogatja a hazai kkv-kat ,
- a lakhatási tőkeprogram szintén tavaly került meghirdetésre, erre 300 milliárd forint fordított a kormány, amely idén ősszel kezdheti meg élénkíteni a gazdaságot,
- október elején Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkarkamra elnökével együtt jelentette be, hogy a Széchenyi kártya program valamennyi elemére kiterjesztik a 3 százalékos fix hiteleket
- szeptemberben elindult az Otthon Start, ami jövőre hozhat nagyobb élénkülést,
- de számos jólétnövelő intézkedést indított el a kormány, kezdve a családi adókedvezmény megduplázásával, a háromgyermekes majd kétgyermekes anyák szja-mentességével. Ezek az intézkedések több száz milliárdot hagynak ott a magyar családoknál.
- A legújabb elem a sorban a 14. havi nyugdíj, amit Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó kaposvári állomásán emelt be a közbeszédbe. A tárcavezető szerint ezen jelenleg is dolgozik a kormány.