Itt a nagy bejelentés, ami felforgathatja a piacot: kiderült, mikor indul a Media Markt Marketplace – jöhetnek a külsős eladók

Mintegy 3-5 százalékos piacbővülést várunk 2026-ban – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója a vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján a jövő évi gazdasági kilátásokról. Az eseményen elhangzott egy nagy bejelentés is.
Az idei év – 2024. október 1.–2025. október 1. – mérsékelt, de stabil bővülést hozott. Ebben közrejátszott, hogy a műszaki kiskereskedelem 7 százalékkal növekedett az elmúlt évben.
Szilágyi Gábor több növekedési tényezőt is felsorolt, mely biztató lehet a következő évre. Ilyenek például
Karczub-Lehoczky Fanni, a vállalat marketingigazgatója a vásárlói magatartásokról elmondta, kutatásuk szerint a döntések 80 százaléka online kezdődik. Az online tér látogatottsága növekedik, ez igaz a tranzakciószámra és a kosárértékre is. Az áruházi átvétel és a csomagautomata-használat nő, a házhoz szállítás aránya csökken.
A gyors megoldások viszont, mint például a 2 órán belüli kiszállítás egyre népszerűbb.
Kiemelte, az energiahatékony termékek, a kiegészítő szolgáltatások, használt készülékek iránti kereslet is folyamatosan növekszik.
A vállalatnál továbbra is kulcsfontosságú a fizikai bolt szerepe a bizalom és a vásárlói élmény szempontjából – emelte ki Szilágyi Gábor. Arra törekednek, hogy a boltban a vevők ki tudják próbálni a termékeket, és emellett személyes tanácsadást is kapnak. A vásárlói szokások is változnak: már csak 44 százalék szeretné kipróbálni a terméket, 64 százalék mobilon hasonlítja az árakat a boltban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a demo, az online és a gyors kiszállítás kombinációja a legnépszerűbb.
A MediaMarkt magyar webáruháza piactérré alakul, ahol külső eladók is értékesíthetnek – monda Bombera Zsolt, a MediaMarkt Marketplace ügyvezető igazgatója.
Bejelentette, hogy 2026 második negyedévében indul el.
A cél a kínálat gyors és rugalmas bővítése készletfelhalmozás nélkül. Elmondta, hogy a cég tapasztalata szerint
már sikeresen működik. Pozitívuma lehet, hogy a nagy márkák mellett innovatív, kisebb gyártók is megjelennek. Kiemelte: a „hagymaelv” alapján a marketplace a végtelen szortimentet adja az alap- és online kínálathoz.
Látványos húzásokkal tarolna a MediaMarkt: használt telefon, megújuló weblap és Szoboszlai volt edzője is terítéken
Saját márkás kínálatait szeretné erősíti az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. A MediaMarkt beszámolt legfrissebb kutatásairól: ezekből kiderült, hogy melyek a legnépszerűbb termékek a Black November alatt, mennyit nőtt az online kereskedelem és mivel próbálják a vásárlóélményt javítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.