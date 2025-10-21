A Coca-Cola történetének egyik legnagyobb átalakulása zárult le: a világ üdítőipari óriása eladja utolsó nagy palackozóvállalatát. A londoni tőzsdén jegyzett Coca-Cola Hellenic Bottling Company 75 százalékos tulajdonrészt vásárol a Coca-Cola Beverages Africa cégben, 2,6 milliárd dollárért, ami a vállalat teljes értékét 3,4 milliárd dollárra teszi. A tranzakcióval a Coca-Cola Hellenic Afrikában is kulcsszereplővé válik: a kontinensen értékesített Coca-Cola-termékek mintegy 40 százalékát ez a vállalat fogja palackozni és forgalmazni.

A Coca-Cola lezárja történelmi átalakulását – dollármilliárdokért adott túl utolsó palackozóüzemén / Fotó: NurPhoto via AFP

A Coca-Cola működése sokkal összetettebb, mint azt a legtöbben gondolják. A The Coca-Cola Company – az atlantai központú anyavállalat – nem maga palackozza az üdítőket, hanem különálló partnercégekre bízza a gyártást és a terjesztést. A palackozók megvásárolják az anyacégtől a Coca-Cola szirupját, majd helyben gyártják, palackozzák és értékesítik az italokat. A mostani ügyletben az egyik palackozó (Coca-Cola Hellenic) vásárolta meg a másikat (Coca-Cola Beverages Africa), mégpedig megától az anyavállalattól – számolt be a Financial Times.

Ezzel az üzlettel a The Coca-Cola Company végleg megszabadult utolsó saját gyártóüzemétől, és mostantól teljesen a márkaépítésre, a marketingre és a szirupgyártásra koncentrál.

Az elmúlt tíz évben a Coca-Cola fokozatosan átalakította működését, és úgynevezett eszközszegény modellre váltott. Ennek célja, hogy a cég ne üzemeltessen költséges gyárakat, hanem partnerei végezzék a termelést. A vállalat így a márkára és az értékesítésre koncentrálhat, miközben a gyártási kockázatokat mások viselik. A Coca-Cola Hellenic jelenleg 29 országban gyárt és forgalmaz italokat, köztük

Görögországban,

Olaszországban,

Egyiptomban,

és Nigériában.

A most felvásárolt Coca-Cola Beverages Africa pedig 14 afrikai piacon működik – többek között Dél-Afrikában, Ugandában és Kenyában.

Új korszak kezdődik a Coca-Colánál

A Coca-Cola Hellenic vezérigazgatója, Zoran Bogdanovic szerint az akvizícióval a cég hosszú távon az egész Coca-Cola Beverages Africa feletti ellenőrzést is megszerezné. „Közel 75 éve működünk Nigériában, ezért mélyen értjük, mekkora lehetőséget rejt Afrika. A kontinens fogyasztói bázisa gyorsan növekszik, és hatalmas tér van az egy főre jutó üdítőital-fogyasztás bővülésére” – fogalmazott. A szakértők szerint

az afrikai piac a következő évtizedben a Coca-Cola egyik legfontosabb növekedési motorja lehet, bár az üzleti környezet politikai és logisztikai kockázatokat is rejt.

A bejelentés után a Coca-Cola Hellenic részvényei 4 százalékot estek a londoni tőzsdén, ami a befektetők rövid távú aggodalmát tükrözi a tranzakció költségei miatt. Elemzők szerint ugyanakkor a felvásárlás hosszú távon stabilizálhatja a vállalat afrikai pozícióit, és erősítheti a Coca-Cola globális márkahálózatát. A mostani üzlettel a Coca-Cola lezárta a több mint tíz éve tartó szerkezetátalakítását, és immár teljes mértékben a könnyű, márkaközpontú üzleti modellre épít. A gyárak helyett most már a piacok, a fogyasztók és a márkaérték kerültek a középpontba – ezzel pedig új korszak kezdődik a világ legismertebb üdítőmárkájának történetében.