A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a közzétett fényképen írta, az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik. „Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat” – fogalmazott a politikus.

Nagy hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: Orbán Viktor főtanácsadója jelentette be / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hete még azt nyilatkozta, hogy javában tart a kézbesítés, akkor a jogosultak több mint 83 százaléka kapta meg az utalványt. Ehhez képest tehát mostanra ez az arány bőven 90 százalék fölötti.

A 30 ezer forintos utalványok esetén a jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik: minden Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár.

A kormány több lépésben reagált az inflációs nyomásra: árréscsökkentést vezetett be 60 termékkategóriában, befagyasztotta a pénzügyi és telekommunikációs díjakat, valamint 44 népszerű gyógyszer árát korlátozta. Ennek része az is, hogy

minden nyugdíjas 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap ősszel.

A kormány szeptember 17-én 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött: ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.