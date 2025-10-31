Hivatalos: két hét múlva megváltoznak az Otthon Start szabályai – itt a kormány új döntése a 3 százalékos hitelről

November 15-től több ponton módosul az Otthon Start program, amely kedvezőbb feltételeket teremt az első lakásukat vásárlók és építők számára. A friss kormányrendelet pontosítja, ki számít első lakásszerzőnek, egyszerűsíti a TB jogviszonyhoz kötött feltételeket, valamint bővíti a támogatott hitel felhasználási lehetőségeit – derül ki a Bankmonitor pénteki összefoglalójából.

Az Otthon Start igénybevételének jelentős könnyítései november közepén lépnek életbe / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

Alapvetően több könnyítés érkezett a 3 százalékos hitel kapcsán

A csütörtök este a Magyar Közlönyben megjelent új szabályok szerint első lakásszerzőnek az minősül, akinek az elmúlt tíz évben nem volt belterületi lakóingatlan-tulajdona. Kivételt képeznek azonban bizonyos esetek, például az elbontott, bontásra kötelezett ingatlanok, a 15 millió forintnál kisebb értékű lakások, illetve a haszonélvezettel terhelt ingatlanok, ha a haszonélvező továbbra is abban él.

Fontos könnyítés, hogy ha valaki két ingatlanban is rendelkezik legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel – például adásvétel miatt átmenetileg –, akkor 180 napig még első lakásszerzőnek minősül. Ez megszünteti azt a korábbi anomáliát, amikor technikai átfedés miatt sok igénylő elveszítette a támogatás lehetőségét.

Az igénylőknek továbbra is nyilatkozniuk kell a feltételek teljesüléséről, de ha bontásra hivatkoznak, ezt hatósági bizonyítvánnyal is igazolniuk kell.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírás is rugalmasabb lesz. A két év munkaviszony továbbra is feltétel, ám mostantól az is megfelel, aki az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség intézményeinél dolgozik – például Brüsszelben.

Emellett mentességet kapnak a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

Jelentős változás, hogy november 15-től már nemcsak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek alapján megkezdett beruházásokra lehet a 3 százalékos hitelt igényelni. A korábban indult építkezések befejezéséhez és korábban épült új lakások vásárlásához is igénybe vehető lesz a támogatott hitelkonstrukció.

A folyósítás szabályai is rugalmasabbá válnak. Az építési hitel részleteit a bankok előzetesen is kifizethetik, akár az önerő teljes beépítése előtt, ha megfelelő pótfedezet áll rendelkezésre. Az előleg azonban legfeljebb a teljes hitelösszeg 30 százaléka lehet.