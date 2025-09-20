Nagy átalakulás jön az MVM-nél, egy hónap maradt hátra a változás napjáig: új névvel találkozhat mindenki a hírekben

Látványos átalakuláson dolgoznak az MVM csoportnál. A nagy lépést 2025. október 31-re tervezik. Azon a napon a földgázkereskedő MVM CEEnergy – mint szétváló társaság – földgáz nagykereskedelmi tevékenysége és az ahhoz tartozó vagyona beolvad az áram- és gázkereskedő MVM Partnerbe.

Stratégiájához igazítja a szervezetét az MVM csoport/Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Másik társasághoz kerül a gáznagykereskedelem

A beolvadásos kiválás eredményeként az MVMP-hez kerülnek a beolvadó cég

nagykereskedelmének (OTF üzletág) alkalmazottjai,

szerződései,

társasági részesedései,

egyéb vagyonelemei,

a bankgaranciák

és az egyéb biztosítékok.

Ezután az MVM CEEnergy maradéka és az MVM Partner (MVMP) is változatlan jogi személy típusban és változatlan gazdasági társasági formában működik tovább. Ugyanakkor az MVM Partner Zrt. elnevezés máris törlés alatt van, míg a jogutódjának szánt MVM ONEnergy Zrt-é bejegyzés alatt.

Jelentettek az MVM-ről, kiderült, milyen állapotban van valójában: egymást érik a kockázatok, de valóságos pénzhegyen ül az energiaóriás

A legnagyobb magyar energiaszolgáltató közzétette a 2025 első félévi konszolidált pénzügyi beszámolóját, amely szerint a változó energiapiaci környezetben is stabil, a 2024 első félévi kiemelkedő eredménnyel megegyező, 222 milliárd forintos adózás utáni eredményt realizált. Az MVM csoport a fenntartható fejlődéshez is jelentősen hozzájárult a karbonsemleges villamosenergia-termelés kiemelkedően magas, 92 százalékos arányával.

A fiatal MVM ONEnergy az MVMP mellett egyben az MVM CEEnergynek is jogutója lesz, hiszen tőle örökli meg a gáz nagykereskedelmét. Ez azt is jelenti, hogy novembertől az MVM ONEnergy neve szerepel majd azokban a hírekben, amelyek Magyarország (az MVM) nagy tételes földgáz-szerződéseiről számolnak be.

Legutóbb arról hallhattunk, hogy a Shellel évi 200 millió köbméter gáz vásárlásáról született megállapodás az év végén lejáró, évi 250 millió köbmétert rögzítő szerződés folytatásaként.

A szénhidrogén felhozatalán lesz a fókusz

Az MVM CEEnergy az upstream üzletágat tartja meg, amelybe a magyarországi és a nemzetközi

szénhidrogén-kutatás,

mezőfejlesztés

és termelés

tartozik. Upstream tevékenysége során az MVM CEEnergy majd saját vállalatokat, illetve vegyesvállalatokat alapít, amelyeken keresztül pedig diverzifikált hazai és nemzetközi portfóliót épít ki azon dokumentum szerint, amelyből kiderül, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetesen hozzájárult az állami energiaipari csoporton belül tervezett átalakuláshoz.