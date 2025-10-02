Deviza
Hamarosan megnyit a csirkés szendvicseiről ismert amerikai lánc első magyarországi étterme

Magyarországon is megjelenik az elsősorban csirkés ételeiről ismert amerikai Popeyes gyorsétteremlánc. Az első egységet a Westendben nyitják meg októberben.
Világgazdaság
2025.10.02, 17:15

A közösségi médiában megjelent álláshirdetésekből kiderül, hogy már keresik az alkalmazottakat a New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő Popeyes gyorsétteremlánc első magyarországi egységébe, amely még ebben a hónapban megnyit a budapesti Westend bevásárlóközpontban – számol be az Origo.

Popeyes gyorsétteremlánc, Idén ősszel Magyarországra érkezik a Popeyes ikonikus csirkéje
Európai terjeszkedésének keretében Magyarországon is megjelenik a Popeyes gyorsétteremlánc / Fotó: Jekatyerina Sevjakova / Shutterstock

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a magyarországi bevezetést a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi. 

Csirkés szendvicséről híres a Popeyes gyorsétteremlánc

A Popeyes jellegzetes csirkés szendvicsét a 2019-es bemutatása óta az Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon. A cég a csirkeszegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerezik. 

A magyarországi piacra lépés az európai terjeszkedés újabb fontos mérföldköve. 

Az étteremlánc Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Cseh Köztársaságban és Olaszországban már jelen van kontinensünkön.

A márka több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.

A vállalat az európai terjeszkedés mellett a világ más részein is bővíti éttermeinek számát – erről további információkat tudhat meg itt.

 

