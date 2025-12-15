Miért esik vissza a teljesítmény decemberben – és hogyan előzheted meg a lelassulást a munkahelyeden? (X)
Az év végi céges zárások és a téli szünet miatt a legtöbb munkavállaló próbál „minél előbb mindent befejezni”, mások pedig inkább már lassítanának. A kettő együtt gyakran okoz stresszt, konfliktust és kapkodást.
2024-es felmérések szerint minden harmadik munkavállaló kerüli a nagy feladatokat decemberben, ami komoly visszaesést okozhat – főleg azokon a munkahelyeken, ahol az év eleje stratégiai időszak. Hogy elkerüld a felesleges stresszt és a lelassulást, ezeket az eszközöket érdemes bevetned.
1. Modern eszközök nélkül nincs gyors munka
A régi számítógépek, elavult eszközök, lassú céges laptopok rengeteg hibát és időveszteséget okoznak – és decemberben ez halmozottan jelentkezik.
Gyorsabb, korszerű eszközökkel nemcsak kevesebb a hiba, de a dolgozók elégedettebbek és kevésbé stresszesek.
2. Ne várd meg, míg mindenki egyszerre akar szabadságra menni
December második felében sok helyen szinte lehetetlen mindent befejezni – ezért érdemes a szabadságolást előre megtervezni. Ha egy csapatban túl sok ember esik ki egyszerre, januárra is áthúzódhatnak a feladatok.
3. Idejében hozd be az alkalmi dolgozókat
Sokan csak akkor vesznek fel decemberre új munkaerőt, amikor már „ég a ház”. Pedig ilyenkor nincs elég idő betanítani őket, és végül lassítják a folyamatokat.
Az időben érkező dolgozó december közepére már teljes kapacitással segít.
4. Rendezd át a belső folyamatokat – sokszor ez hozza a legtöbbet
Kisebb átszervezések – munkafolyamatok egyszerűsítése, asztalok, raktárak, munkaállomások átrendezése – akár perceket spórolhatnak minden egyes feladaton. Decemberben ez jelentős teljesítménykülönbséget hoz.
5. Előzd meg a januári káoszt
Aki decemberben nem foglalkozik a felhalmozódó feladatokkal, januárban hátránnyal indul. Ez stresszes, konfliktusos és teljesítményromboló időszakot indíthat el az új évben.
December valójában nem lezárás, hanem felkészülési időszak a következő évre.
