Miért esik vissza a teljesítmény decemberben – és hogyan előzheted meg a lelassulást a munkahelyeden? (X)

Az év végi céges zárások és a téli szünet miatt a legtöbb munkavállaló próbál „minél előbb mindent befejezni”, mások pedig inkább már lassítanának. A kettő együtt gyakran okoz stresszt, konfliktust és kapkodást.

Minden harmadik munkavállaló kerüli a nagy feladatokat decemberben / Fotó: Jobinfo.hu

2024-es felmérések szerint minden harmadik munkavállaló kerüli a nagy feladatokat decemberben, ami komoly visszaesést okozhat – főleg azokon a munkahelyeken, ahol az év eleje stratégiai időszak. Hogy elkerüld a felesleges stresszt és a lelassulást, ezeket az eszközöket érdemes bevetned.

1. Modern eszközök nélkül nincs gyors munka

A régi számítógépek, elavult eszközök, lassú céges laptopok rengeteg hibát és időveszteséget okoznak – és decemberben ez halmozottan jelentkezik.

Gyorsabb, korszerű eszközökkel nemcsak kevesebb a hiba, de a dolgozók elégedettebbek és kevésbé stresszesek.

2. Ne várd meg, míg mindenki egyszerre akar szabadságra menni

December második felében sok helyen szinte lehetetlen mindent befejezni – ezért érdemes a szabadságolást előre megtervezni. Ha egy csapatban túl sok ember esik ki egyszerre, januárra is áthúzódhatnak a feladatok.

A Jobinfo Blogon rendszeresen foglalkozunk az év végi tervezéssel, rugalmas munkavégzéssel és munkahelyi jólléttel is.

Olvasd el a legfrissebb cikkeket a Jobinfo Blogon!

3. Idejében hozd be az alkalmi dolgozókat

Sokan csak akkor vesznek fel decemberre új munkaerőt, amikor már „ég a ház”. Pedig ilyenkor nincs elég idő betanítani őket, és végül lassítják a folyamatokat.

Az időben érkező dolgozó december közepére már teljes kapacitással segít.

4. Rendezd át a belső folyamatokat – sokszor ez hozza a legtöbbet

Kisebb átszervezések – munkafolyamatok egyszerűsítése, asztalok, raktárak, munkaállomások átrendezése – akár perceket spórolhatnak minden egyes feladaton. Decemberben ez jelentős teljesítménykülönbséget hoz.

5. Előzd meg a januári káoszt

Aki decemberben nem foglalkozik a felhalmozódó feladatokkal, januárban hátránnyal indul. Ez stresszes, konfliktusos és teljesítményromboló időszakot indíthat el az új évben.

December valójában nem lezárás, hanem felkészülési időszak a következő évre.