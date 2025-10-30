Lázár János videóban közölte a magyarokkal: átverte a kormányt az osztrák multi, elmarad az autópálya holnapi átadása – "Mindenkinek a fantáziájára bízom, mi következik most"

Szokatlanul őszinte videót tett közzé az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Lázár János éppen a békéscsabai Lázárinfóra tartott, amikor megszakította útját, hogy bejelentést tegyen.

Lázár János bejelentette: átverte a kormányt az osztrák multi / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Ez azért volt halaszthatatlan, mert terv szerint október 31-én adnák át Magyarország régi-új autópálya-szakaszát az M30-ason. Csakhogy most már biztos:

ez nem fog megtörténni, elmarad az autópálya átadása a forgalomnak.

Ez azért is meglepő, mert még szeptember közepén is arról szóltak a hírek, hogy az építkezés menetrend szerint halad.

Az M30-as autópálya lezárása Miskolc és Szikszó között

Az építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.

Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba fog kerülni. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez jár le október végén.

Lázár János bejelentette: átverte a kormányt a Strabag

Az építési és közlekedési miniszter most videóban (ez a cikk végén tekinthető meg – a szerk.) közölte a magyarokkal, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az érintett autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki.

A nagyobb baj az, hogy ezzel a Borsod vármegyeieket bünteti. Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.

Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt.

Szerinte az osztrák multi szórakozik a kormánnyal, megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító. Mos sikerült elérnie, hogy csuklóztatja a kormányt. „Nem fogunk többlet pénzt adni, neki kell kijavítania. Nagyon mohó volt, kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja rendbe rakni. Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal,

mindenkinek a fantáziájára bízom, mit jelent az, ha valaki megpróbálja megszívatni Magyarország kormányát, vagy szórakozik velem”

– jelentette ki a miniszter.