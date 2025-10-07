Veszélyben a SZÉP-kártya-birtokosok pénze, újfajta csalási módszer terjed

Az elmúlt napokban újfajta csalási kísérlet terjed, amely a SZÉP-kártya-tulajdonosokat érinti: az elkövetők tömegesen küldtek „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-maileket. Az OTP Bank honlapján található tájékoztatás szerint a címzettek között kártyabirtokosaik is szerepelnek – hívja fel a figyelmet az Origo.
Ötszázalékos pénzvisszatérítést ígérnek, ha a címzett regisztrál a programra. Az OTP Bank azonban figyelmezteti kártyabirtokosait, hogy
Adathalász e-mailekről van szó, amelyekkel ügyfeleik kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni. Hozzáteszik: az e-mailcím-lista nem a banktól került ki, az eredete nem ismert.
Ha valaki kapott ilyen e-mailt, akkor azt olvasatlanul törölje. Ha megadta a kártyaadatait, akkor pedig azt javasolják, hogy kártyáját tiltsa le és rendeljen pótkártyát. Ezt megteheti az otpportalok.hu oldalon, a SZÉP mobilalkalmazásban, valamint az ügyfélszolgálati telefonszám (+36 1 366 6666) nullás menüpontján keresztül is.
Az OTP külön tájékoztatót is készített a különféle adathalász módszerek bemutatására, ami ide kattintva tekinthető meg.
Emellett hatalmas SZÉP-kártyás csalást leplezett le az adóhivatal. Mint kiderült, az elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, akiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei egy jól szervezett akció keretében lebuktattak. A „vállalkozás” jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés vezette az ellenőröket egy közösségi médiás, több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását – derül ki az adóhatóság közleményéből. Az ügy pontos részleteit itt ismerheti meg.
