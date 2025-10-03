Óriási meglepetés a semmiből: új külföldi boltlánc jelent meg Magyarországon, Angliát már letarolta – megnyitott az első üzlet, ezek az árak, izgulhat a Lidl és az Aldi

Magyarországon először Csepelen, a Kossuth Lajos utcában nyílt meg Premier néven egy Tesco üzlet: a márka nem puszta átnevezés, hanem egy kísérlet arra, hogyan tud a lánc versenyképesebb lenni a városi, gyors bevásárlások piacán. A Tesco megerősítette, hogy az új Premier tesztüzemként működik, a vásárlói visszajelzések alapján döntenek a folytatásról. A megnyitást először a helyi Csepel Info közölte, majd a vállalat a sajtónak is megerősítette a kísérlet tényét.
A Világgazdaság megkereste a Tescót az újonnan megnyitott Premier üzlet kapcsán. Elmondásuk szerint első két hét tapasztalatai kedvezőek, ugyanis a vásárlói visszajelzések eddig pozitívak voltak. Elmondásuk szerint a Kossuth utcai Express üzletét kísérleti jelleggel alakították át annak érdekében, hogy tesztelje az Egyesült Királyságban a Tesco Csoporthoz tartozó üzlethálózat esetleges hazai megjelenésének lehetőségét.
Az új Premier üzlet az angliai tapasztalatokat felhasználva nyílt meg, a Tesco logisztikáját, informatikai hálózatát és működési folyamatait felhasználva,
de a helyi igényekre szabott választékkal és megújult látványelemekkel.
Megkérdeztük tőlük, hogy a Premier bevezetésével nem teremtenek-e maguknak konkurenciát. Erre felelve elmondták, hogy a Premier nem lehet számukra konkurencia, mivel cégcsoporton belül, évek óta sikeresen működik a hálózata. Fontosnak tartják, hogy megadják a magyar vásárlóknak is a lehetőséget ennek a modellnek a tesztelését. Az, hogy fognak-e több üzletet is nyitni, csakis azon múlik, milyenek lesznek a vásárlói visszajelzések.
A Tesco elmondta, hogy az új Premier 100 százalékban egy általuk működtetett áruház, ahol számos újítást tesztelnek. Ezeknek a része
egy lehetséges új működési modell elemeit is vizsgálja.
A következő nyitóárakkal próbálkozik a Premier:
A Premier az Egyesült Királyságban működő, Booker Grouphoz tartozó kiskereskedelmi hálózat: kisebb, lakóövezeti kényelmi boltok laza, országos hálózata, központi logisztikával és beszerzéssel, de sok helyen helyi üzemeltetőkkel. A ScrapeHero adatközpont idei áprilisi beszámolója szerint a Premier közel 4800 üzlettel rendelkezik szerte az egész Egyesült Királyságban, és 1050 városban van jelen.
Diadalmenetben a Tesco
Nagy-Britannia legnagyobb élelmiszer-kiskereskedője sikeresen védi piaci pozícióit. Az év első negyedében, amikor a versenytárs Asda árcsökkentésekkel próbálta visszanyerni a piaci részesedését, a Tesco árfolyama visszaesett. Azóta azonban több mint 40 százalékkal erősödött az áprilisi mélyponthoz képest, és jelenleg 2013 óta nem látott szinten kereskednek vele. Az elemzők derűlátók a Tesco csütörtöki pénzügyi beszámolója kapcsán.
A Tesco féléves eredményei kapcsán az elemzők arra számítanak, hogy a vállalat emeli az éves előrejelzését, és három év óta a legnagyobb mértékben növeli az időközi osztalékot. Az elmúlt hetekben a Goldman Sachs és a BNP Paribas Exane is megemelte célárát, jelezve a további erősödés lehetőségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.