Óriási meglepetés a semmiből: új külföldi boltlánc jelent meg Magyarországon, Angliát már letarolta – megnyitott az első üzlet, ezek az árak, izgulhat a Lidl és az Aldi

Magyarországon először Csepelen, a Kossuth Lajos utcában nyílt meg Premier néven egy Tesco üzlet: a márka nem puszta átnevezés, hanem egy kísérlet arra, hogyan tud a lánc versenyképesebb lenni a városi, gyors bevásárlások piacán. A Tesco megerősítette, hogy az új Premier tesztüzemként működik, a vásárlói visszajelzések alapján döntenek a folytatásról. A megnyitást először a helyi Csepel Info közölte, majd a vállalat a sajtónak is megerősítette a kísérlet tényét.

Új Premier üzlet jelent meg Csepelen, Angliát már letarolta a Tesco üzletlánca / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Világgazdaság megkereste a Tescót az újonnan megnyitott Premier üzlet kapcsán. Elmondásuk szerint első két hét tapasztalatai kedvezőek, ugyanis a vásárlói visszajelzések eddig pozitívak voltak. Elmondásuk szerint a Kossuth utcai Express üzletét kísérleti jelleggel alakították át annak érdekében, hogy tesztelje az Egyesült Királyságban a Tesco Csoporthoz tartozó üzlethálózat esetleges hazai megjelenésének lehetőségét.

Az új Premier üzlet az angliai tapasztalatokat felhasználva nyílt meg, a Tesco logisztikáját, informatikai hálózatát és működési folyamatait felhasználva,

de a helyi igényekre szabott választékkal és megújult látványelemekkel.

Megkérdeztük tőlük, hogy a Premier bevezetésével nem teremtenek-e maguknak konkurenciát. Erre felelve elmondták, hogy a Premier nem lehet számukra konkurencia, mivel cégcsoporton belül, évek óta sikeresen működik a hálózata. Fontosnak tartják, hogy megadják a magyar vásárlóknak is a lehetőséget ennek a modellnek a tesztelését. Az, hogy fognak-e több üzletet is nyitni, csakis azon múlik, milyenek lesznek a vásárlói visszajelzések.

A Tesco elmondta, hogy az új Premier 100 százalékban egy általuk működtetett áruház, ahol számos újítást tesztelnek. Ezeknek a része

egy lehetséges új működési modell elemeit is vizsgálja.

Angliát már letarolta, most Csepelen próbálkozik az új Premier

A következő nyitóárakkal próbálkozik a Premier:

száraztészta 679 forint,

dobozos sör 389 forint,

őrölt kávé (250 g) 1599 forint,

konyhai papírtörlő 999 forint,

tejföl (330 g) 449 forint,

virsli 399 forint.

A Premier az Egyesült Királyságban működő, Booker Grouphoz tartozó kiskereskedelmi hálózat: kisebb, lakóövezeti kényelmi boltok laza, országos hálózata, központi logisztikával és beszerzéssel, de sok helyen helyi üzemeltetőkkel. A ScrapeHero adatközpont idei áprilisi beszámolója szerint a Premier közel 4800 üzlettel rendelkezik szerte az egész Egyesült Királyságban, és 1050 városban van jelen.