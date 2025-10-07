Új városrész épül Budapest egyik legkeresettebb részén, példátlan az egész régióban: máris ideköltözik a nagy külföldi szervezet, itt lesz a székháza

Ünnepélyes keretek között letették a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) budapesti székházának alapkövét. Ennek helyszíne a Láng Negyed, amely egy új városrész Budapesten.
Ez az ünnepség nem csupán Magyarországról, hanem az úszósport közös globális küldetéséről szól. A nemzetközi szövetség új utazásba kezd több mint 200 tagország képviseletében. Az új székhely a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz – mondta az eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Jelenleg már Budapesten működik a
A miniszter azt mondta, a jövőben még többen lehetnek ebben a sorban, hiszen Magyarország stabilitást és biztonságot nyújt.
Husszein al-Musszalam, a World Aquatics kuvaiti elnöke azt hangoztatta, hogy a létesítmény nem egyszerűen egy székház lesz, hanem világszínvonalú edző- és fejlesztési központ, amely a magyar kormány és a magyar vizes sportok szövetségeinek támogatásával valósul meg.
„Sportdiplomáciailag ez egy hatalmas siker, hiszen akárhonnan is vizsgáljuk, a világ egyik legnagyobb sportszövetségéről beszélünk” – nyilatkozta a sportért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornának. Schmidt Ádám szerint ennek a sportágnak a vezetése olyan bizalmat táplál Magyarország és Budapest irányába, hogy úgy döntött, a magyar fővárosba helyezi a székhelyét.
Ennek a székháznak a létrejötte segítheti valamennyi vizes sportágnak a tudományos fejlődését, itt, hazánkban. És reméljük, hogy nincsen ezzel még vége, mármint ami a nemzetközi szövetségek Budapestre költözését illeti – tette hozzá.
Az esemény csúcspontjaként elsőként Gulyás Gergely, Husszein al-Musszalam, Schmidt Ádám, Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója, Zentai Péter, valamint Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed projektvezetője vett a kezébe ásót, és indította el ezzel szimbolikusan a beruházást.
Zentai Péter, a XIII. kerületi Láng Negyed tulajdonosa arról beszélt, hogy több mint ötéves munka után tud elindulni a projekt. Hozzátette, a közel nyolc és fél hektáros területen megvalósuló ingatlanfejlesztés egyik kiemelt eleme lesz a World Aquatics központja. A területen mintegy
Egy 230 szobás, négycsillagos hotel is megépülne. A fejlesztés honlapja szerint „a Láng Negyed Kelet-Közép-Európa egyedülálló, multifunkcionális fejlesztési projektje”. Azt is írják, hogy az új városrészben az étteremtől a bevásárlóközponton át minden egy helyen megtalálható lesz.
A Láng Negyed a fővárosban, a Váci út 152–158. szám között épül meg, itt egykor a Láng Gépgyár működött. A megmaradt műemléki épületeket terv szerint megőrzik, és a Váci út és a Vizafogó utca találkozásánál négy különálló toronyból álló, 65 méter magas irodaház épül.
A projekt értékét korábban egymilliárd euróra becsülték, a komplex ingatlanfejlesztési projekt 2031-re készülhet el. Az egykori Láng Gépgyár ingatlanjait 2021-ben elsőként jelölték ki rozsdaövezeti akcióterületként, a kivitelezés ezt követően vette kezdetét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.