Magyarországon már látszanak az agrártámogatások eredményei — Nagy István megosztotta a gazdáknak kedvező új tendenciákat

„Dinamizmusra, erőre és együttműködésre van szüksége most a magyar mezőgazdaságnak, hiszen az elmúlt években rengeteg kihívás érte az európai, benne a magyar mezőgazdaságot, amelyeknek másként nem lehet megfelelni” – mondta Nagy István agrárminiszter a vasárnapig nyitva tartó Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (OMÉK) megnyitóján a Magyar Nemzet cikke szerint.
Bármilyen nehézséggel szembesülnek is a magyar gazdák, a kormány segítségére mindig számíthatnak
– szögezte le. Ennek kézzelfogható eredménye, hogy 2010 óta látványosan megújult a géppark, a gazdálkodást kiszolgáló épületek és modern üvegházak, fóliaházak, ültetvények jöttek létre, így fejlődött az agrotechnológia.
A mezőgazdaság kibocsátása 15 év alatt folyó áron csaknem két és félszeresére nőtt, ami a legnagyobb növekedés az egész Európai Unióban. A termelékenység javulását jelzi, hogy a munkaerőegységre jutó reáljövedelem 2010 és 2024 között
84 százalékkal lett magasabb, az agrárexport értéke pedig tavaly 135 százalékkal haladta meg a 2010-es értéket.
A miniszter szerint a 2010 óta elért történelmi fejlődésben kiemelkedő szerepük van a Vidékfejlesztési Program pályázatainak, amelyek keretében 400 ezer támogatói okirat született, s a kifizetés már elérte a 2794 milliárd forintot.
A rekordszámú támogatói döntés is jelzi, hogy az agrárium fejlődni akar, ráadásul a kifizetések 60 százaléka kifejezetten beruházásokat segített
– tette hozzá.
Szintén eredményként könyvelte el, hogy adataik szerint 2020 óta dinamikusan nő azoknak a fiataloknak a száma, akik az agráriumban képzelik a jövőjüket. Idén például 3548 hallgató kezdte meg tanulmányait valamelyik agrár-felsőoktatási intézményben. A tárca segíti a generációváltást is, amely pedig jótékony hatással van, illetve lesz arra, hogy az ágazat minél jobban ki tudja aknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket.
