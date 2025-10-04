Deviza
Nemzeti Hauszmann Program
Budavári Palotanegyed
Ybl lépcső
várfal
felújítás

Budai vár felújítása: mindjárt kész az egyik legszebb része – kiderült, mikortól lehet használni

A Budavári Palotanegyed megújításának keretében a végéhez közeledik a történelmi épületegyüttes igazán impozáns lépcsői közé tartozó Ybl lépcső renoválása.
Világgazdaság
2025.10.04, 07:33

A tervek szerint halad és végéhez közeledik az Ybl lépcső újjáépítése, amely a Budavári Palotanegyed egyik legimpozánsabb történelmi lépcsője – hivatkozik a Nemzeti Hauszmann Program közösségimédia-felületén található információkra hivatkozva az Origo.

Ybl lépcső, Nemzeti Hauszmann Program, Budavári Palotanegyed
A végéhez közeledik az Ybl lépcső újjáépítése a Budavári Palotanegyed újjáépítését célzó projektben / Fotó: Nemzeti Hauszmann Program/Facebook

Így újul meg az Ybl lépcső

Az Ybl lépcső a József főhercegi palota, a nyugati kertek és a várfalak átfogó megújulásának részeként nyeri vissza eredeti formáját. Az új gyalogos összekötő út a József főhercegi palota déli pereménél indul, majd pihenők és fordulók beiktatásával éri el a Palota utat a Lovarda utca torkolatánál.

A bejegyzésben kiemelik: a lépcsőrendszer alsó szakasza – a Várgarázs 3. mellett – már tavaly nyáron elkészült, csakúgy, mint a Lovarda utcai támfal, ahol egy pergola is helyet kapott. Jelenleg a középső és a felső szakasz befejező munkálatai zajlanak: a nyugati várfalhoz simuló, egyenes középső rész, valamint a várfal tetejéig vezető, három pihenőszinttel tagolt lépcsősor. 

A gyalogos útvonal Szent György téri végpontján az elegáns, 45 fokban elfordított kiszögellést is visszaépítették, amelyről páratlan kilátás nyílik a nyugati várszoknyára. A hamarosan elkészülő Ybl lépcsőt a nyugati kertek átadását követően használhatják majd a látogatók.

A lépcsőrendszer és a támfalak tartószerkezetét a legmodernebb technikai elvárások és előírások szerint, ugyanakkor a fellelt korabeli fotók figyelembevételével építik újjá. 

Megjelenése, anyaghasználata, külső burkolatai megegyeznek az eredeti állapottal, amely illeszkedik az Ybl-támfal klinkertégla és süttői mészkő, valamint gránit burkolataihoz. További érdekességeket ebben a cikkben olvashat az Ybl lépcső és a Budavári Palotanegyed felújításáról. 

