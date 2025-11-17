Deviza
Orbán Viktor adócsökkentési akcióterve: a legkisebb vállalkozások járhatnak a legjobban

A miniszterelnök által bejelentett 11 pontos csomag nem okozott nagy meglepetést, ám több adónem sávhatárának emelése, a halasztások és az adminisztrációcsökkentés így is több százezer hazai vállalkozás terheit mérsékelheti. A módosítások elsősorban a legkisebb cégeknek és egyéni vállalkozóknak kedveznek, miközben több intézkedés a következő két évre is kiszámítható keretet ad. A lapunk által megkérdezett elemző szerint az átalányadó esetében a költséghányad emelése, illetve a főállású egyéni vállalkozók esetében a szochoalap csökkentése nagyobb teret enged a vállalkozóknak.
Zováthi Domokos
2025.11.17., 11:46

A most bejelentett 11 intézkedés nem okozott jelentős meglepetést, az intézkedések egy részét – például az első 4 pontot – már ismerhettük korábbról, a kamara már többször szorgalmazta őket – értékelte Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek MKIK elnök adócsökkentéssel kapcsolatos hétfői bejelentését Molnár Dániel, az MGFÜ makroelemzési osztályának vezető elemzője.

6E3A0403 adó Orbán Viktor Nagy Elek
Orbán Viktor Nagy Elek társaságában bejelentette: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány / Fotó: Kurucz Árpád

Kiemelte: több adónem esetén is emelkedtek a sávhatárok. Az alanyi áfamentességet, a kivát is több vállalat használhatja majd jövőre, illetve a sávhatárok emelése azt is elősegíti, hogy az adónem ne legyen a növekedés gátja, a határ elérését követően a vállalatok ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy a szürke vagy a fekete gazdaság felé kelljen fordulniuk. Az átalányadó esetében a költséghányad emelése, illetve a főállású egyéni vállalkozók esetében a szochoalap csökkentése nagyobb teret enged a vállalkozóknak.

A kisebb kereskedőknek segít leginkább az adó sávhatárjainak emelése

A környezeti károk helyreállítását célzó, valamint a zöldberuházások adókedvezménnyel történő támogatása, illetve az energiaellátók esetében az infrastruktúra korszerűsítésének támogatása az első 4 ponthoz képest inkább számít újdonságnak – mondta a vezető elemző. Ezek egyrészt ösztönözhetik a beruházásokat, valamint segíthetik a zöldátállás megvalósulását és ezáltal az energiarendszer hatékonyságának javulását, továbbá a környezetterhelés mérséklődését. A kiskereskedelmi adó sávhatárainak emelése elsősorban a kisebb kereskedőknek segít, akik eddig jelentős összeget fizettek, a sávhatárnövelés nyomán lehetnek olyan vállalatok, akiknek forgalmuk után már nem kell az adót megfizetniük vagy az alacsonyabb adóterhelésű kategóriába kerülnek.

Az üzemanyagok jövedékiadó-emelésének féléves halasztása is jelentősen segítheti a vállalatokat, a szállítási költségek szinte minden vállalat működésében megjelennek, az áremelés elhalasztása így könnyebbséget jelent.

A taoelőleg, illetve a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárának emelése szintén a kisebb vállalatok helyzetét javítja, ezáltal vállalatok tízezrei mentesülnek jelentős adminisztratív terhektől, nem kell például a tao esetében havi szinten előleget fizetni, hanem az az összeg rendelkezésükre áll, így pedig több idejük és forrásuk marad a vállalat működésével foglalkozni, amely érdemi versenyképességi tényező lehet. Szintén ezt a célt szolgálja a NAV által az egyéni vállalkozóktól átvett adminisztráció a biztosítottak bevállalását illetően – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel.

Pozitívumként kiemelendő, hogy több intézkedés esetében nemcsak a jövő év, hanem a rá következő két év vonatkozásában is sikerült megállapodást kötni a kamarával, amely kiszámíthatóbb adókörnyezetet jelent a vállalatok számára, így pedig segíti a tervezhetőséget.

Az intézkedések a kkv-k széles körét érintik – emelte ki az elemző. A legtöbb bejelentett intézkedés elsősorban

  • a legkisebb vállalatok
  • és az egyéni vállalkozások

helyzetét javítja, akik számára a bizonytalan gazdasági környezet, a finanszírozás elnehezülése a legnagyobb terhet jelenti. De a nagyobb vállalatok is érdemi kedvezményekkel, adminisztratív egyszerűsítésekkel szembesülhetnek a jövő évtől kezdődően, amely segítheti a működésüket, hogy válaszolni tudjanak a felmerülő kihívásokra és növelni tudják hatékonyságukat, versenyképességüket.

Ezek voltak Orbán Viktor bejelentései

Ahogy azt megírtuk, a kormányfő bejelentette, hogy 11 pontos csomagot dolgoztak ki, 80 és 90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítésre tesznek javaslatot:

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának fokozatos emelése, 2026-ban 20 millió, majd 22, majd 24 millió forint lesz.
  2. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra.
  3. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szochoalapot.
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, így 4000-5000 céget hoz be ebbe a körbe.
  5. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a zöld beruházásokat.
  6. Adókedvezményt adnak az szolgáltató vállalatoknak infrastruktúraegyszerűsítésre, ebből fejlesztéseket remélnek.
  7. Megemelik kisvállalati adó határait, a kulcshoz azonban nem nyúlnak hozzá, ez 3500 vállalkozónak jelent segítséget.
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. Orbán jelezte, ha indokolt lesz, lehet folytatni a későbbiekben.
  9. Jelentősen csökkentik a vállalkozók adminisztrációs terheit.
  10. Megemelik a mikrovállalatok egyszerűsített adóbevallásának értékhatárát.
  11. 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést hajtanak végre, a NAV automatikusan elvégzi a szochobejelentési kötelezettséget.

Orbán szerint ezeknek a terhe 80-90 milliárd, aminek forrása a bankadó. Elismerte, hogy ez egy értelmes vita, hogyan adóztassák meg. A pénzügyi szektor támogatása fontos, de a termelési szektorok segítése fontosabb a kormányfő szerint. Hangsúlyozta, értelmes egyensúlyt kell találni, a kormány számára azonban a munkahelyek támogatása a leglényegesebb szempont.

Jelezte azt is, hogy lesznek még megállapodások a kamarával, tudomásul vették, hogy a kamara új pályára lépett Nagy Elekkel. A kormány ebben lehetőséget lát, ugyanis a gazdaságirányításban is részt kell venni. A miniszterelnök szerint a gazdaság érdeke, hogy a kamara akár önálló döntési jogosítványokkal is rendelkezzen.

