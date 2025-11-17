Orbán Viktor adócsökkentési akcióterve: a legkisebb vállalkozások járhatnak a legjobban
A most bejelentett 11 intézkedés nem okozott jelentős meglepetést, az intézkedések egy részét – például az első 4 pontot – már ismerhettük korábbról, a kamara már többször szorgalmazta őket – értékelte Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek MKIK elnök adócsökkentéssel kapcsolatos hétfői bejelentését Molnár Dániel, az MGFÜ makroelemzési osztályának vezető elemzője.
Kiemelte: több adónem esetén is emelkedtek a sávhatárok. Az alanyi áfamentességet, a kivát is több vállalat használhatja majd jövőre, illetve a sávhatárok emelése azt is elősegíti, hogy az adónem ne legyen a növekedés gátja, a határ elérését követően a vállalatok ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy a szürke vagy a fekete gazdaság felé kelljen fordulniuk. Az átalányadó esetében a költséghányad emelése, illetve a főállású egyéni vállalkozók esetében a szochoalap csökkentése nagyobb teret enged a vállalkozóknak.
A kisebb kereskedőknek segít leginkább az adó sávhatárjainak emelése
A környezeti károk helyreállítását célzó, valamint a zöldberuházások adókedvezménnyel történő támogatása, illetve az energiaellátók esetében az infrastruktúra korszerűsítésének támogatása az első 4 ponthoz képest inkább számít újdonságnak – mondta a vezető elemző. Ezek egyrészt ösztönözhetik a beruházásokat, valamint segíthetik a zöldátállás megvalósulását és ezáltal az energiarendszer hatékonyságának javulását, továbbá a környezetterhelés mérséklődését. A kiskereskedelmi adó sávhatárainak emelése elsősorban a kisebb kereskedőknek segít, akik eddig jelentős összeget fizettek, a sávhatárnövelés nyomán lehetnek olyan vállalatok, akiknek forgalmuk után már nem kell az adót megfizetniük vagy az alacsonyabb adóterhelésű kategóriába kerülnek.
Az üzemanyagok jövedékiadó-emelésének féléves halasztása is jelentősen segítheti a vállalatokat, a szállítási költségek szinte minden vállalat működésében megjelennek, az áremelés elhalasztása így könnyebbséget jelent.
A taoelőleg, illetve a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárának emelése szintén a kisebb vállalatok helyzetét javítja, ezáltal vállalatok tízezrei mentesülnek jelentős adminisztratív terhektől, nem kell például a tao esetében havi szinten előleget fizetni, hanem az az összeg rendelkezésükre áll, így pedig több idejük és forrásuk marad a vállalat működésével foglalkozni, amely érdemi versenyképességi tényező lehet. Szintén ezt a célt szolgálja a NAV által az egyéni vállalkozóktól átvett adminisztráció a biztosítottak bevállalását illetően – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel.
Pozitívumként kiemelendő, hogy több intézkedés esetében nemcsak a jövő év, hanem a rá következő két év vonatkozásában is sikerült megállapodást kötni a kamarával, amely kiszámíthatóbb adókörnyezetet jelent a vállalatok számára, így pedig segíti a tervezhetőséget.
Az intézkedések a kkv-k széles körét érintik – emelte ki az elemző. A legtöbb bejelentett intézkedés elsősorban
- a legkisebb vállalatok
- és az egyéni vállalkozások
helyzetét javítja, akik számára a bizonytalan gazdasági környezet, a finanszírozás elnehezülése a legnagyobb terhet jelenti. De a nagyobb vállalatok is érdemi kedvezményekkel, adminisztratív egyszerűsítésekkel szembesülhetnek a jövő évtől kezdődően, amely segítheti a működésüket, hogy válaszolni tudjanak a felmerülő kihívásokra és növelni tudják hatékonyságukat, versenyképességüket.
Ezek voltak Orbán Viktor bejelentései
Ahogy azt megírtuk, a kormányfő bejelentette, hogy 11 pontos csomagot dolgoztak ki, 80 és 90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítésre tesznek javaslatot:
- Az alanyi áfamentesség értékhatárának fokozatos emelése, 2026-ban 20 millió, majd 22, majd 24 millió forint lesz.
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szochoalapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, így 4000-5000 céget hoz be ebbe a körbe.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a zöld beruházásokat.
- Adókedvezményt adnak az szolgáltató vállalatoknak infrastruktúraegyszerűsítésre, ebből fejlesztéseket remélnek.
- Megemelik kisvállalati adó határait, a kulcshoz azonban nem nyúlnak hozzá, ez 3500 vállalkozónak jelent segítséget.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. Orbán jelezte, ha indokolt lesz, lehet folytatni a későbbiekben.
- Jelentősen csökkentik a vállalkozók adminisztrációs terheit.
- Megemelik a mikrovállalatok egyszerűsített adóbevallásának értékhatárát.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést hajtanak végre, a NAV automatikusan elvégzi a szochobejelentési kötelezettséget.
Orbán szerint ezeknek a terhe 80-90 milliárd, aminek forrása a bankadó. Elismerte, hogy ez egy értelmes vita, hogyan adóztassák meg. A pénzügyi szektor támogatása fontos, de a termelési szektorok segítése fontosabb a kormányfő szerint. Hangsúlyozta, értelmes egyensúlyt kell találni, a kormány számára azonban a munkahelyek támogatása a leglényegesebb szempont.
Jelezte azt is, hogy lesznek még megállapodások a kamarával, tudomásul vették, hogy a kamara új pályára lépett Nagy Elekkel. A kormány ebben lehetőséget lát, ugyanis a gazdaságirányításban is részt kell venni. A miniszterelnök szerint a gazdaság érdeke, hogy a kamara akár önálló döntési jogosítványokkal is rendelkezzen.