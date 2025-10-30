Deviza
Hatalmas bejelentést tett a kormány: rengeteg új termékkel bővül az árrésstop – ezúttal a zöldségek és gyümölcsök sem maradtak ki

Gulyás Gergely elmondta, hogy milyen termékek drágulását akadályozza meg a kormány. Az árrésstop legalább február 28-ig velünk marad és számos termékkel bővül.
VG
2025.10.30, 09:00
Frissítve: 2025.10.30, 09:17

Meghosszabbítja az eddigi szabályok szerint november 30-ig életben lévő árrésstopot a kormány február 28-ig – közölte a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az árrésstopot az élelmiszerárak elszabadulása ellen vezette be a kormány / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Újabb élelmiszerekre terjeszti ki és meghosszabbítja az árrésstopot a kormány

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, de azt december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik. Az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, ám azt később kiterjesztették háztartási cikkekre is.

Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt. 

A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig. A mostani döntés értelmében azonban az intézkedés nem ér véget novemberben, az február 28-ig életben marad, ráadásul az eddiginél több terméket érint. December elsejétől az alábbi termékekkel bővül az árrésstop:

  • a marha-fehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkemény sajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejeskáposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma,
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.

Az intézkedés meghosszabbításával az infláció az év végére elérheti a Magyar Nemzeti Bank toleranciasávjának tetejét is, ami megágyazhat a kamatcsökkentésnek. A jegybank inflációs célja 3 százalék, de a toleranciasáv ettől felfelé és lefelé is 1-1 százalékpont eltérést engedélyez, míg a legutóbbi, szeptemberi adat 4,3 százalékos drágulási ütemről tanúskodott.

Elárulták az elemzők, hogyan tudja kordában tartani a kormány az inflációt, egy jó hírt is közöltek – már közel a változás

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a mostani, még elviselhető inflációs adat nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne, ha a kormányzat nem vezette volna be az árrésstopot, és nem állapodott volna meg egyes szektorokkal az idei áremelések elhalasztásáról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
