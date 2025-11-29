Deviza
Most érdemes Lego szettet venni karácsonyra – meglepően sokat lehet spórolni a Black Friday akciókkal

A Black Friday időszaka évről évre az egyik legerősebb bevásárlási hullámot hozza a játékpiacon, különösen a prémium kategóriás építőkészleteknél. A rajongók számára jó hír, hogy a Lego Black Friday akciói idén több nagy, licencelt és gyűjtői szettre is kiterjednek. A hivatalos webshop és a hazai viszonteladók is komoly árengedményeket adnak, sok esetben több tízezer forintos megtakarítással.
Gergely Máté
2025.11.29, 14:38
Frissítve: 2025.11.29, 15:18

A Lego sokak szomorúságára nem egy olcsó hobbi, ezért érdemes kihasználni az olyan időszakokat, mint a Black Friday (vagyis inkább most már Black November), amikor jelentős akciók vannak a népszerű, drágább szettekre is. Ezek a leárazások nemcsak a Lego saját oldalán, hanem a viszonteladóknál is jelen vannak, a kedvezmény mértéke viszont változhat, így nem árt szemfülesnek lenni. Az alábbiakban összeszedtük azokat a szetteket, melyekre érdemes lehet ránézni még a napokban.

Most érdemes Lego szettet venni karácsonyra – meglepően sokat lehet spórolni a Black Friday akciókkal / Fotó: Lego

Ahogy más játékpiaci szereplőknél, úgy a Lego esetében is a licencelt, nagy franchise-okhoz köthető termékek a legdrágábbak, mert a szett méretén kívül az adott brandet is megvásároljuk. Így ezekre különösen érdemes odafigyelni Black Fridaykor, valamint majd az ünnepi időszak előtt is. A Lego saját oldalán is szoktak lenni időközönként kedvezmények, de ilyenkor fix 30-40 százalékos leárazással lehet számolni, mint ahogy azt az alábbi szettek is mutatják:

A viszonteladóknál már nem beszélhetünk ilyen méretű kedvezményekről, ők viszont olyan Lego termékeket is árulnak akciósan, melyeket a hivatalos oldalon ritkábban áraznak le. Ilyen például az Alzán megtalálható A Gyűrűk Ura: Barad-dur torony, melyet most 10 százalékos kedvezménnyel 155 690 forintért vehetünk meg. Szauron tornya azért is különleges, mert belülről J. R. R. Tolkien regényei és a filmek sem ábrázolták, a dán vállalat így szabad kezet kapott a megalkotásában. 

Az Alza oldalán még a népszerű Bonsai fa és a Ferrari SF-24 F1-es versenyautó is olcsóbban kapható – előbbi 22, utóbbi 15 százalékos kedvezménnyel.

Lego a dévoilé son set le plus cher à ce jour : une version géante de l'Étoile de la Mort de Dark Vador de Star Wars, proposée au prix de 999 €
Fotó: JLPPA / Bestimage

Még a valaha volt legnagyobb Lego szettet sem kímélte a Black Friday 

Az igazi nagyágyú viszont 2025 legnagyobb dobása, a gyűjtői kiadású Halálcsillag. Az új Lego Halálcsillag a legdrágább és legtöbb elemet tartalmazó szett, amit valaha piacra dobott. A Halálcsillag 9023 kockából és 38 minifigurából áll, ezzel a valaha kiadott legnagyobb készlet lett. A rajongók viszont megosztottak: sokak szerint látványos, de nem éppen erre számítottak: ugyanis csak egy kivágott szelete a tökéletesen felszerelt és működőképes támaszpontnak.

Az új Lego Halálcsillag eredeti ára 399 990 forint, most viszont a Bravostore oldalán 

20 százalékos kedvezménnyel közel százezer forintot spórolhatunk, és 319 990 forinttért vehetjük meg.

Sokan azt várták, hogy ha az új Halálcsillag lesz a Lego legdrágább és legnagyobb készlete, akkor egy nagy szétnyitható diszkógömb lesz, hasonlóan a szintén Ultimate Collector sorozatban (UCS) megjelent Ezeréves Sólyomhoz: kívülről hűen leköveti a már ismert űrhajót, a tetejét pedig több ponton le lehet venni, és meg lehet nézni a belső kialakítást. Ezzel szemben Palpatine császár szuperfegyvere egy montázs lett az űrállomás ikonikus helyszíneiről és jeleneteiről – és bár vicces a gumikacsával fürdő rohamosztagos, ennél azért sokan többet vártak.

