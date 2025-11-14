Brutális ütemben halad a céges flották zöldítése

Meghaladta a tízezret a vállalati e-autó-program segítségével beszerezni kívánt klímabarát járművek száma. Az igénylések alapján közel 7800 környezetkímélő személygépkocsi és több mint 2200 kisteherautó zöldítheti az állományt.

Elektromos autókkal zöldíthetik flottáikat a cégek / Fotó: Masanori Inagaki

A gazdasági társaságok a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegből kérhetnek támogatást tisztán elektromos gépjárművek megvásárlásához.

A pályázatnak köszönhetően egyre több zöldautó közlekedik a hazai utakon. Térnyerésükkel csökken a levegőszennyezés és zajterhelés, tulajdonosaik üzemeltetési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg.

Az eddigi kérelmekben 10 030 gépkocsira érkezett be támogatási igény. A legkeresettebb márka több mint kétezer darabbal a BYD, a legnépszerűbb típus a Tesla Model Y. Több mint 5700 gépkocsira már ki is fizettek összesen 22 milliárd forintot.

A támogatási lehetőség érdemben élénkíti a zöldautók hazai piacát. Októberben megdőlt a forgalomba helyezésük havi rekordja, már biztosra vehető az újabb éves csúcs is. A kormányzati program jóvoltából idén munkába állhat a százezredik tisztán elektromos gépjármű Magyarországon.