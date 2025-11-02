Megüzenték az EU-nak: válasszon Ukrajna és a magyarok, a szlovákok meg a lengyelek között – Brüsszel nem érti

Nagyon úgy tűnik, kenyértörésig jut egy újabb uniós vita Brüsszel és néhány tagállam között. A konfliktus tárgya Ukrajna, de ezúttal nemcsak a magyarok és a szlovákok kerültek szembe az EU vezetésével, hanem a lengyelek is.

A szembenállás ezúttal az ukrán mezőgazdasági import miatt állt elő. A három, Ukrajnával szomszédos EU-tag ugyanis nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre kivetett korlátozásaikat, csakhogy ez Brüsszel szerint sérti az egységes piac szabályait.

Ahogy arról a Világgazdaság pénteken beszámolt, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nyíltan ellentartanak az EU és Ukrajna kereskedelmi kapcsolatai újraindításának. Ezt azért is nehezményezi az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság, mert közben hatályba lép az Ukrajnával kötött módosított megállapodás.

A vita olyannyira elfajult, hogy a befolyásos brüsszeli lap, a Politico szerint az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések megtételét a három országgal szemben, mert azok fenntartják az ukrán árukra vonatkozó egyoldalú importtilalmaikat.

Csakhogy politikailag igen kényes a helyzet, hiszen az EU az Ukrajnával való kereskedelmi kapcsolat preferálásával gyakorlatilag Kijevet részesíti előnyben az EU-tagországokkal szemben. A jelek szerint azonban Brüsszel ezt nem egészen érzékeli.

Nem látunk indokot ezeknek nemzeti intézkedéseknek a fenntartására

– regált Olof Gill, a bizottság szóvivőhelyettese még csütörtökön, egy nappal azt követően, hogy hatályba lépett az új európai uniós kereskedelmi megállapodás. Azt is hozzátette, hogy a brüsszeli vezetés hajthatatlan, és fokozni fogja az érdekérvényesítést a tagországokkal szemben, s még a kötelezettségszegési eljárás megindítását sem zárja ki.

Az Index megjegyezte, az új egyezmény az orosz–ukrán háború kitörése után bevezetett ideiglenes kereskedelmi liberalizációt váltja fel, és stabilabb keretet biztosít az ukrán export számára.

Azonban, hogy Brüsszel valóban bíróságra megy-e, az erősen kérdéses. Eddig ugyanis vonakodott fellépni, pedig a tilalmakat már 2023-ban bevezették. Abban bízott ugyanis, hogy az új megállapodás feleslegessé teszi ezeket a védekezési mechanizmusokat.