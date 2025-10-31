Brüsszel nem tűri tovább a magyarok, a szlovákok és a lengyelek ellenállását Ukrajnával szemben: kitették az asztalra a legdurvább fegyvert - készek elsütni, ha nem állnak be a sorba

Az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések megtételét három országgal szemben, amelyek fenntartják az ukrán árukra vonatkozó egyoldalú importtilalmaikat – írja a Politico.

Fenyegetés: akár bíróság elé is kerülhetnek a tagorszgok, ha korlátozzák a kereskedelmet Ukrajnával / Fotó: Anadolu via Reuters

A tilalmak, amelyek az ukrán gabonára és más mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, sértik az EU egységes piaci szabályait, amelyek szerint egy adott tagország nem akadályozhatja a kereskedelmet.



A brüsszeli lap hozzáteszi, politikailag feszültté vált az EU és Ukrajna közötti kereskedelmi kapcsolat, a döntéssel gyakorlatilag Brüsszel Kijevet részesíti előnyben az EU-tagországokkal szemben a kereskedelmi paktum érvényesítésében.

Nem látunk indokot ezen nemzeti intézkedések fenntartására

– mondta Olof Gill, a Bizottság szóvivőhelyettese csütörtökön, egy nappal azután, hogy hatályba lépett az új európai uniós kereskedelmi megállapodás, amelynek célja az ukrán importáradat negatív hatásaival kapcsolatos uniós tagállamok aggályainak kezelése.

Gill hangsúlyozta, hogy a bizottság „fokozni fogja a kapcsolatot” a hajthatatlan tagországokkal, és

még a kötelezettségszegési eljárás megindítását sem zárta ki.

Minden bizonytalan

Ugyanakkor még Brüsszelben is úgy látják, a kezük meg van kötve. Tisztviselők szerint Lengyelország bíróság elé állítása rontaná a kapcsolatot Tusk Európa-párti kormányávl, míg Szlováki és Magyarország büntetőpadra küldése kettős mércének tűnne.

A lengyel mezőgazdasági minisztérium a hét elején azt nyilatkozta a POLITICO-nak, hogy a kormány korlátozásai „nem oldódnak fel automatikusan” az új EU-megállapodás értelmében, és továbbra is érvényben maradnak. Hasonlóképpen, Budapest fenntartja nemzeti szintű védelmét – mondta Nagy István mezőgazdasági miniszter, azzal vádolva Brüsszelt, hogy „az ukrán érdekeket helyezi előtérbe”.

Szlovák kollégája, Richard Takáč az új megállapodás biztosítékait „nem elég erősnek” nevezte a helyi termelők védelméhez, és azt sugallta, hogy Pozsony is követni fogja a példát.

A frissített megállapodás felváltja az Oroszország 2022-es inváziója után bevezetett ideiglenes kereskedelmi liberalizációt, stabilabb keretet biztosítva az ukrán export számára, miközben az európai gazdákat is támogatja – brüsszeli értelmezés szerint.