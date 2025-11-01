Deviza
Megszületett a döntés: törölték, nem épül szálloda Magyarország harmadik legnagyobb tavánál – de újraindulhat a nemzetközi kikötő

Egy konszenzusos, a többség által támogatott fejlesztési koncepció a célja annak a széleskörű társadalmi egyeztetés sorozatnak, amely az elmúlt hónapokban zajlott le a Fertő tó térségében. A Fertő tó beruházása évek óta húzódik, most egy fontos fejezet lezárult.
2025.11.01, 06:38

Az Építési és Közlekedési Minisztérium ismertette: több mint fél éven át tartó társadalmi egyeztetések eredményeként megszületett az az összefoglaló dokumentum, amely a szakmai és társadalmi konzultációk tapasztalatait foglalja magába a Fertő tavi fejlesztésekről — közölte az MTI.

Fertő tó
Fertő tó: megszületett a döntés Magyarország harmadik legnagyobb taváról / Fotó: Filep István

A kérdőívre válaszolók nagy része épített medencét is szeretne, emellett zuhanyzók, öltözők, kiszolgáló létesítmények és vendéglátóegységek létesítését is fontosnak tartják.

A legnagyobb kívánságok között a parkoló

Igény van továbbá egy nagy, központi parkoló kialakítására valamint a nemzetközi hajókikötő újra indítására. A már üzemelő északi kikötő melletti vízparti területen (a korábbi tervekben szereplő szálloda helyén) egyöntetű vélemény rajzolódik ki egy kutyás strand létrehozására. Az északi területrész további part menti sávján a már elkészült móló alapok borítását is szinte minden válaszadó támogatja.

A tervezett ökopark 12 hektáros összefüggő zöldterületét ösvényekkel, sétautakkal, madármegfigyelő állomással tennék használhatóvá, amelynek létrehozását szintén nagy támogatottság övezte a felmérésben. 

Ugyanakkor a korábbi tervekben szereplő ökocentrum épületét kevesen támogatnák, ahogyan a szálloda megépítését is elutasította a többség.

A Fertő tavi fejlesztés a korábbi vízitelep területén valósul meg. A beruházásra azért van szükség, hogy a térség turisztikai vonzerejét növelni lehessen egy megújult vízparti központ létrehozásával. A beruházás kizárólag egy évtizedekkel korábban mesterségesen, iszapfeltöltéssel létrehozott szárazulaton zajlik, nem érint természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket. 

Turisztikai paradicsom a nyugati országrészben

Egy mindig is turisztikai célra használt terület rehabilitációja, fejlesztése történik a területen. A fejlesztés első üteme szinte teljes egészében megvalósult. Megtörténtek a partfal építési munkák, új kikötők jöttek létre, kiépült a területet határoló 2 kilométer hosszú új övcsatorna, megtörtént a mélyépítés, kotrás és közműépítés nagy része is. Elkészült az északi kikötő, és a hozzá tartozó 150 méter hosszú móló, amely május óta üzemel.

A Fertő tavi fejlesztés kezdete 2015-re nyúlik vissza, amikor megszületett egy konkrét fejlesztési terv a korábbi vízitelep megújítására. A Modern városok program részeként 2018-ban megkezdődtek a területelőkészítő munkálatok. 

Az egyetlen hazai, nyílt vízzel érintkező, turizmusra használható partszakasza már az ’50-es évek óta szolgálta a helyiek vízparti kikapcsolódását. Azonban míg a magyar oldali vízitelep állapota nem javult az évtizedek alatt, addig a tó osztrák oldalán több mint 10 hatalmas vízparti központot hoztak létre. A Fertőrákosi Vízitelep megújításának célja az, hogy színvonalában és szolgáltatásaiban is felvegye a versenyt az osztrák vízparti területekkel.

Szijjártó: közös cél és felelősség a Fertő tó környékének fejlesztése

Fejlesztés és Fertő tavi társadalmi tiltakozás

A fejlesztés ellen szervezett társadalmi tiltakozás hátráltatta a beruházást, melyhez csatlakozott több hazai, nemzetközi és osztrák természetvédelmi szervezet. Az érintett szervezetekkel, mint a helyi Fertő tó Barátai Egyesülettel és a Greenpeace-szel is zajlanak az egyeztetések annak érdekében, hogy a beruházás sikeresen és a többség támogatásával valósulhasson meg.

A beruházás akkor folytatódhat, ha valós társadalmi konszenzus alakul ki arról, hogy milyen funkciók, mekkora beépítettség mellett jelenjenek meg a területen.

