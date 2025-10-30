Jövedelmező volt a szezon a turisztikai szálláshelyeknek – ennyit kaszáltak idén szeptemberben

Hasított a turizmus az utószezonban Magyarországon. 2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatójából.

Jó szezont zártak a hazai turisztikai szálláshelyek / Fotó: Németh Levente

A bővülés jól illeszkedi az idei trendbe, hiszen 2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.

Idén szeptemberben a vendégek száma összességében 8,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 5,6 százalékkal emelkedett a magyarországi turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,1 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest.

A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 7,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest.

A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 5,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. A 781 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 572 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,8 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,2 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Sopron–Fertő turisztikai térségben1 nőtt a legnagyobb mértékben (17 százalékkal), míg egyedül Gyulán és térségében csökkent (2,9 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 2,1 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.