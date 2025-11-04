Gigantikus állami pénzpumpát kötöttek az ágazatra, beindult a gépezet: Budapest szóba se jöhet, ezért bukhatja a főváros a pénzcunamit

Tavaly az ötödével (19,8 százalékkal), 582 gigawattal nagyobb megújulóenergia-kapacitást telepítettek világszerte, mint 2023-ban. Ez a legnagyobb éves bővülés a 2000-es nyilvántartás kezdete óta – mutatta ki a Nemzetközi Megújuló-energia Ügynökség (Irena), amelynek a 2024-es megújulóenergia-termelési költségekről írt tanulmányából a Magyar Geotermális Egyesület (Mgte) idézett a földhőre összpontosítva.

Drága, de ígéretes vállalkozás a földhő hasznosítása / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A növekedést a napelemes fotovoltaikus rendszerek (PV) vezették, a teljes mennyiség 77,8 százalékát téve ki. Ezt követte a szélenergia 114,3 gigawattal. A bővítések az év végére a teljes globális telepített megújulóenergia-kapacitást 4443 gigawattra emelték.

A múlt év végén a geotermikus erőművek a világszerte telepített megújulóenergia-termelőkapacitás 0,35 százalékát tették ki, összesen körülbelül 15,4 gigawatt beépített kapacitással. A teljes beépített kapacitás ekkor 56 százalékkal magasabb volt, mint 2010-ben. Ez a kapacitás többnyire aktív geotermikus területeken helyezkedett el. Az öt legnagyobb kumulatív beépített kapacitással rendelkező ország az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Mexikó és Új-Zéland volt.

Nagy szórással estek a naperőmű-telepítési költségek

2022 és 2024 között a megújulóenergia-források teljes telepítési költségei (TIC) globálisan csökkentek, bár jelentős regionális eltérésekkel.

A napelemes fotovoltaikus rendszerek esetében volt a legegyenletesebb a csökkenés, India érte el a legalacsonyabb költséget, 525 dollár per kilowattal. Ezt követte Kína, míg az EU és az Egyesült Államok továbbra is drágábbak maradtak a strukturális és szabályozási tényezők miatt.

A szárazföldi szélenergia költségei Kínában és Indiában folyamatosan estek, de a nyugati piacokon továbbra is magasabbak maradtak.

A tengeri szélenergia költségei Kínában meredeken zuhantak, elérve az 1520 dollárt kilowattonként, szemben az EU-ban és az Egyesült Államokban tartósan magas költségekkel.

A vízenergia továbbra is nagymértékben telephelyfüggő; Indiában és Kínában a költségek viszonylag alacsonyak voltak, míg az Egyesült Államokban 2023-ban ugrásszerűen megnőttek, amikor a költségek elérték a kilowattonkénti 7460 dollárt.

A bioenergia költségei nagyjából stabilak voltak, az EU a magasabb kategóriába tartozott.

A geotermikus energia továbbra is tőkeigényes maradt, különösen az EU-ban, ahol a költségek elérték a 12 ezer dollár per kilowattot, míg Kína és az Egyesült Államok alacsonyabb értékeket tartott fenn.

A CSP (concentrating solar power) a legnagyobb visszaesést regisztrálta, nevezetesen Kínában, ahol a költségek a 2022-es szinthez képest a felére csökkentek, 2252 dollárra estek kilowattonként.

A földhő hasznosítása kerül a legtöbbe

A földhőprojektek jellemzően lényegesen nagyobb tőkebefektetést igényelnek, mint a napelemes fotovoltaikus rendszerek, a vízenergia, valamint a szárazföldi és tengeri szélenergia. Az Irena adatbázisa szerint a teljes telepítési költség 2024-ben 6724 és 1217 dollár között mozgott kilowattóránként. A geotermikusenergia-termelő erőmű fajlagos költségei olyan tényezőket tartalmaznak, mint

a feltárásnak,

az erőmű berendezéseinek,

az építésének

a költsége. Ezenfelül költeni kell a víz- és gázüzemű berendezésekre, és megjelennek a pénzügyi költségek. 2024-ben a globális súlyozott átlagos telepítési költség 4015 dollár per kilowatt volt, 15 százalékkal kisebb a 2023-asnál. A kiadások globális súlyozott átlagának ingadozását az új geotermikus erőművek korlátozott száma okozza, ugyanis a költségek alakulását nagymértékben befolyásolják a projektek üzembe helyezésének konkrét helyszínei.