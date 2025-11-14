Deviza
Dől az alternatív földgáz az országba, minden lapot megjátszunk

Ma (csütörtökön) nagy mennyiségű olyan földgáz utazott a hazai szállítórendszerben, amely nem az oroszországi eredetű földgáz hagyományos, Szerbia felőli pontján érkezett. Nem feltétlenül, de jó eséllyel kizárólag alternatív forrású földgázról van szó. 
VG
2025.11.14., 07:59

Jelenleg öt irányból érkezik földgáz Magyarországra, amelyből csak egy a Török Áramlat folytatását jelentő, Szerbián keresztüli betáplálás. Az alternatív irányokon belül a legjelentősebb tétel Ausztrián át érkezik.

gáz
Sok alternatív gáz utazik a magyarországi hálózaton / Fotó: FGSZ                                     

Bár a magyar–orosz hosszú távú gázimport-megállapodás szerint a megrendelt mennyiség kisebb részét kaphatná Magyarország a nyugati szomszédunkon keresztül is, erre az év eleje óta nincs mód. 2024. december 31-én lejárt az orosz–ukrán tranzitszerződés, amelyet Ukrajna az ellene háborút indított Oroszországgal nem hosszabbított meg. Emiatt kong az Ukrajnából Ausztriába tartó Testvériség vezeték, amelyen addig Magyarországra jutott az orosz import egy része. (Évi másfél milliárd köbméter.)

Jól áll Magyarország a diverzifikálással 

Amit tehát most látunk Ausztria felőli, a HAG vezetéken keresztüli behozatalként, az valamely más forrás gáza lehet. Ugyanez igaz a Horvátországból és a Romániából érkező gázra. Hozzá kell tenni, hogy egyik esetben sem zárható ki, hogy a vezetékek túlsó végén lévő, cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó európai terminálokra olyan gáz is érkezik, amelynek a kereskedője orosz eredetű LNG-t szerzett be. 

A legtöbb gáz a csütörtök délutáni (de általában is jellemző) állapot szerint a Szerbián át átvett orosz gáz volt, óránként nagyjából 911 ezer köbméter. A másik három együtt ennek a bő harmadát tette ki, 365 ezer köbméter volt. Ebből

  • az Ausztria felőli behozatalra 239 ezer köbméter jutott,
  • a horvátországira 58 ezer,
  • a romániaira pedig 78 ezer. 

Az óránként összesen közel 1,3 millió köbméter gáz fele azonnal el is hagyja az országot: 403 ezer köbméter Ukrajna, 260 ezer köbméter Szlovákia (onnan feltehetően részben szintén Ukrajna) felé.

Várják a gázt a tárolók 

A tél közel, de az ukrán tárolókban még mindig van bőven hely. Töltöttségük alig nagyobb 28 százalékosnál, ennyi gáz Ukrajna éves gázigényének a 40 százalékára sem elég a hivatalos uniós statisztika szerint. Igaz, a tárolók nem az egész évre, hanem elsősorban a téli, fokozott gázigény kielégítésére szolgálnak.

Magyarország 69 százalék felett áll. Ez az országos éves gázfelhasználásra vetítve közel 50 százalékot jelent.

 

       

