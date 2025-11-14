Indotek-megaberuházás: teljesen megújul a Duna Plaza 2027-től, új korszak kezdődik a budapesti kiskereskedelemben

A fejlesztő ígéretei szeirnt 2027-től nemcsak a vásárlók, de az egész város tátott szájjal figyeli majd, mi történik a Váci úti óriással. Az Indotek Group ugyanis bejelentette: soha nem látott átalakulás veszi kezdetét, amely gyakorlatilag lerombolja mindazt, amit eddig Duna Plaza néven ismertünk – hogy aztán valami egészen más, sokkal modernebb szülessen a helyén – közölte az Origo.

Fotó: Indotek Group

Gyakorlatilag egy teljesen új Duna Plaza fogja várni a vásárlókat. A Duna Plaza, amely túlélte az évtizedeket, most nagy dobásra készül. Magyarország első harmadik generációs bevásárlóközpontja már több mint 25 éve uralja a hazai plázapiacot, de most kész új korszakot nyitni: kétéves, monumentális fejlesztés indul 2027 elején, amelynek végeredménye csak 2029-ben tárul majd fel a nagyközönség előtt. De megéri várni – legalábbis a beruházók szerint.

A tervek szerint a Duna Plaza szakít a „csak vásárlás” koncepcióval, és multifunkcionális élmény- és közösségi központtá válik. Teljesen új kereskedelmi terek, megújult irodakomplexum, kulturális és szórakoztató programok, sőt, még zöld- és közösségi terek is lesznek, ahol akár egy egész délutánt el lehet majd tölteni vásárlás nélkül. Átformálják a belső tereket is. A felújítás célja egyértelmű: a pláza ne csak megőrizze, hanem erősítse is piaci pozícióját, miközben a jövő generációinak igényeihez is alkalmazkodik.

A projektre már építési engedély is van, a finanszírozás is sínre került, így most a látványtervek véglegesítése és a bérlők szerződtetése zajlik. 2029-ben a látogatók egy eddig sosem látott színvonalú komplexumban térhetnek vissza – akár csak nézelődni, akár dolgozni, akár bulizni – ígérte az Origo cikke szerint a cég igazgatója. Továbbiak az Origo cikkében olvashatók.