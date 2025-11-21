Elnémult a zsűri a debreceni BMW előtt: az iX3 olyan díjat kapott, amit nem osztogatnak csak úgy
A Debrecenben gyártott BMW iX3 szabályosan szó nélkül hagyta a Golden Steering Wheel díjátadó zsűrijét, mivel ritkán fordul elő, hogy egy új generációs autómodell ilyen látványosan felborítsa az erőviszonyokat. Az iX3 a BMW elektromos korszakának első Neue Klasse alapú sorozatgyártott autója, mely már tesztpályán is bizonyította, hogy nem egyszerűen új modellt, hanem új technológiai korszakot vezet be – most pedig olyan díjat nyert el, melyet csak valódi áttöréseknek ítélnek oda.
A Golden Steering Wheel rangos díjátadó az autóiparban: Németországban kevés díjnak van ekkora presztízse, hiszen nem csupán olvasói szavazatok, hanem szigorú műszaki alapú zsűrikiértékelés is meghatározza a végeredményt.
Az iX3 győzelmének külön nyomatékot ad, hogy egy olyan mezőnyben tudott felülkerekedni, ahol a technológiai fejlesztések évről évre gyorsulnak, és ahol minden versenytárs a következő elektromos áttörést próbálja bemutatni.
A BMW új generációs architektúrája még ebben a környezetben is kiemelkedett a maga 800 voltos elektromos rendszerével, az akár 805 kilométeres WLTP-hatótávval és azzal a hatékonysággal, amely látványos előrelépést jelent a prémium elektromos SUV-k között.
A zsűri figyelmét azonban nem csak a számok ragadták meg. A tesztkörök során kifejezetten nagy visszhangja volt annak, ahogyan a Panoramic iDrive új kezelőfelülete és a teljesen új fejlesztésű, Heart of Joy névre keresztelt központi számítógép összehangoltan működik. Ez a kettős gyakorlatilag újradefiniálja, hogyan viselkedik egy modern elektromos autó a vezethetőség, a digitális élmény és az energiafelhasználás szempontjából. A zsűri tagjai külön megjegyezték, hogy
- az iX3 nem radikálisnak akar látszani,
- hanem ténylegesen új műszaki alapokra helyezi a BMW jövőjét.
A történet azonban Magyarországon válik igazán érdekessé. Az iX3 ugyanis nem csupán egy díjazott autó: a Neue Klasse korszak egyik legfontosabb modellje, amelynek gyártása Debrecenhez kötődik. A magyarországi BMW-gyár köré épített technológiai beruházások, a jövőre induló termelés és a vállalat stratégiájában betöltött szerep mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a díj közvetlen hazai jelentőséggel bír.
Nem túlzás azt mondani, hogy a Golden Steering Wheel elismerése egyben Magyarország számára is visszaigazolás:
a debreceni gyár nem csupán egy új üzem, hanem egy olyan technológiai központ, ahol a BMW új irányai formát öltenek.
Az iX3 más téren is rácáfolt minden kétkedésre: Debrecenből egészen Münchenig jutott el egyetlen töltéssel, több mint ezer kilométert teljesítve. A Neue Klasse technológia első autója ezzel megmutatta, hogy az elektromos hatótáv már nem ígéret, hanem nagyon is valóság. A Debrecenben gyártott modell ezzel nemcsak önmagát pozicionálja az élre, hanem azt is üzeni, hogy a villanyautózás belépett a következő szintre.
A teljesítmény már önmagában is meghökkentő. A BMW mérnökei Debrecenből indultak, és úgy hajtottak át Ausztrián, majd Bajorországon, hogy egyszer sem álltak meg tölteni. A 1007,7 kilométeres táv végén az iX3 még mindig több mint 20 kilométernyi tartalékot mutatott. Ez az eredmény pedig nem papíron, hanem valós, dokumentált útvonalon született.