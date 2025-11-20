Deviza
Adria
Janaf
Mol
feltétel
Slovnaft

Most lett elég a horvátokból, a Mol és a Slovnaft uniós panaszt tesz a Janaf miatt

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat. Nehezményezik a Janaf kereskedelmi gyakorlatát.
VG
2025.11.20., 14:35
Fotó: MTI

A Mol és szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft az Európai Bizottságnak küldött levelében azt állítja, hogy a horvátországi vezetéki társaságtól, a Janaftól kapott értesítés szerint a két társaság csak akkor kapja meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha beleegyeznek további mennyiségek vásárlásába. E további mennyiség a Janaf rendszerébe technikai készletként kerül be.  

Janaf
Rajta lesz az uniós illetékesek szeme a Janaf feltételein / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt a Világgazdaságnak küldött közlemény szerint, mert korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel az említett kitétel. Ráadásul a kérés szembemehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel.  

A Mol és a Slovnaft szerint a Janaf visszaél a helyzetével

A közlemény felidézi, hogy a Janaf nemrég nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a továbbiakban is csak hasonló feltételekkel szállít. Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben.

  • Ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy beszerezze a jogszabályi megfeleléshez szükséges nem orosz kőolajmennyiségeket,
  • valamint biztosítsa a szlovák finomító folyamatos és biztonságos működését, amely kulcsszerepet játszik több EU-tagállam üzemanyag-ellátásában.

A továbbiak szerint az Adria-vezeték már jól ismert kapacitás- és árproblémáin túl ez a közelmúltbeli fejlemény is újabb bizonytalanságot vet fel. Felmerül a kérdés, hogy mennyire működik megbízhatóan a déli vezetékrendszer, amely nagyon fontos lehet az orosz olaj – Európai Unió által javasolt – fokozatos kivezetésének megvalósíthatósága szempontjából.

A Slovnaft és a Mol arra kérte az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatóságát, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzet alakulását. Ugyanakkor a két vállalat úgy véli: a Janaf­fal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.

