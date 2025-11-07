A Mol egyetlen félmondattal lenullázta a horvátokat: esélye sincs a Janafnak, hogy kiszorítsa az orosz olajat Magyarországról

Az Adria-vezeték kapacitása kapcsán megjelent sajtóhírek következtetései nem tükrözik a Mol álláspontját – ezt az olajtársaság közölte pénteken az MTI-vel. Ez arra adott reakció, hogy napközben arról írt a média: a Horvátországból induló csővezeték valójában alternatívát jelenthet az ellátás mintegy 80 százalékára, ha az orosz szállítás a Barátság vezetéken megszűnik.

Mol: egyetlen félmondattal lenullázta a horvátokat / Fotó: AFP

Csakhogy a Mol most helyre tette ezeket a vélekedéseket, és tisztázta az álláspontját a kérdésben.

Mol: egyetlen félmondattal lenullázta a horvátokat

„Továbbra is kitartunk amellett, hogy a régió biztonságos ellátásához legalább két teljes értékű, megbízható vezetékre van szükség.

Az Adria-vezeték jelenleg csak kiegészítő szerepet tölt be, nem nőtt fel a feladathoz”

– húzták alá.

Korábbi becsléseik és feltételezéseik alapján, ha a Janaf a szükséges mennyiséget le tudná szállítani a magyar határra, a Mol csoport finomítói akkor is maximum 80 százalékos hatékonysággal tudnának működni, számolva azzal is, hogy bizonyos kőolajfajták esetében változik a termékkihozatal.

„De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Janaf kapacitása és szállítási képessége nem bizonyított, amit jól mutat az is, hogy a tegnapi napon a Janaf nem tudta leszállítani határidőre a megrendelt mennyiséget. Ez tovább fokozza az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos bizonytalanságot” – hívták fel a figyelmet.

Mint írták, a Mol szeretne tisztán látni a kérdésben, de a Janaf

egyelőre a horvát vezetékszakasz állapotfelmérésének eredményét és a karbantartási tervet

sem osztotta meg.

„Egyelőre az ellentmondásos kapacitásteszteken és a késedelmes szállításon túl nem tudunk semmit az Adria-vezeték horvát szakaszáról” – közölte a Mol. A cég által említett Janaf-ügyről a Világgazdaság is részletesen írt csütörtökön, ez alább olvasható.