A Mol egyetlen félmondattal lenullázta a horvátokat: esélye sincs a Janafnak, hogy kiszorítsa az orosz olajat Magyarországról

Az olajtársaság tisztázta az álláspontját a kérdésben. A Mol egyáltalán nem osztja a horvát alternatíva pozitív színben való feltüntetését, szerinte jelenleg nem tudni semmit az Adria-vezeték horvát szakaszáról.
Hecker Flórián
2025.11.07, 18:52
Frissítve: 2025.11.07, 19:22

Az Adria-vezeték kapacitása kapcsán megjelent sajtóhírek következtetései nem tükrözik a Mol álláspontját – ezt az olajtársaság közölte pénteken az MTI-vel. Ez arra adott reakció, hogy napközben arról írt a média: a Horvátországból induló csővezeték valójában alternatívát jelenthet az ellátás mintegy 80 százalékára, ha az orosz szállítás a Barátság vezetéken megszűnik.

Mol, janaf, olaj, vezeték
Mol: egyetlen félmondattal lenullázta a horvátokat / Fotó: AFP

Csakhogy a Mol most helyre tette ezeket a vélekedéseket, és tisztázta az álláspontját a kérdésben.

Mol: egyetlen félmondattal lenullázta a horvátokat

„Továbbra is kitartunk amellett, hogy a régió biztonságos ellátásához legalább két teljes értékű, megbízható vezetékre van szükség. 

Az Adria-vezeték jelenleg csak kiegészítő szerepet tölt be, nem nőtt fel a feladathoz”

– húzták alá.

Korábbi becsléseik és feltételezéseik alapján, ha a Janaf a szükséges mennyiséget le tudná szállítani a magyar határra, a Mol csoport finomítói akkor is maximum 80 százalékos hatékonysággal tudnának működni, számolva azzal is, hogy bizonyos kőolajfajták esetében változik a termékkihozatal.

„De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Janaf kapacitása és szállítási képessége nem bizonyított, amit jól mutat az is, hogy a tegnapi napon a Janaf nem tudta leszállítani határidőre a megrendelt mennyiséget. Ez tovább fokozza az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos bizonytalanságot” – hívták fel a figyelmet.

Mint írták, a Mol szeretne tisztán látni a kérdésben, de a Janaf

  1. egyelőre a horvát vezetékszakasz állapotfelmérésének eredményét
  2. és a karbantartási tervet 

sem osztotta meg. 

„Egyelőre az ellentmondásos kapacitásteszteken és a késedelmes szállításon túl nem tudunk semmit az Adria-vezeték horvát szakaszáról” – közölte a Mol. A cég által említett Janaf-ügyről a Világgazdaság is részletesen írt csütörtökön, ez alább olvasható. 

Most lett elege a Molnak a horvátokból: letelt a határidő, a Janaf 58 ezer tonna olajjal tartozik – de most nagyon megüthetik a bokájukat

Veszélybe került a pozsonyi finomító olajellátása azért, mert a horvátországi vezetéki társaság nem továbbította a Mol által rendelt arab olajat. A Janafnak november 6-án kellett volna szállítania.

