Trump meghátrál - túl drága az amerikaiaknak a kávé és a banán

A múlt heti Trump–Orbán-csúcstalálkozó után az amerikai kormány is fellép az élelmiszerárak emelkedése ellen. Azonban ennek a formája a tengerentúlon nem az árrésstop lesz, bár Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csak annyit árult el egy szerdai interjúban, hogy nagy bejelentések jönnek például a kávé és a banán árának mérséklésére a következő napokban.

A banán és a kávé megvámolása talán mégsem volt jó ötlet / Fotó: Sorbis / Shutterstock

A Fox Newsnak nyilatkozó tárcavezető szerint a lépések célja rövid távon hoz könnyebbséget az árak emelkedése ellen. A Bloomberg összefoglalója szerint azt is hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök elsősorban a reálbérek alakulását figyeli, amikor a háztartásokra nehezedő nyomást enyhítené.

Kávét és banánt nem lehet az Egyesült Államokban termelni, ezért azokat vámolni is fölösleges

Bessent szerint főként azokat a terményeket érinthetik az intézkedések, melyeket nem termesztenek az Egyesült Államokban, mint a banán és más gyümölcsök. Ennek alapján azért a legvalószínűbb az lehet, hogy az adminisztráció a vámok enyhítésével járna a fogyasztók kedvében. Az országban nem termelhető növények megvámolása mellett az érvek egyébként is gyengébbnek tűnnek, mint más iparágak termékei esetében.

A hírek hatására az amerikai határidős piacokon a kávé jegyzése mintegy 4 százalékot esett,

hiszen a piac is a vámok mérséklésére számít. A vámháború számos nyersanyag piacán nagy vihart kavart, egy időben az arany is jóval drágább volt New Yorkban, mint Londonban, ahogy a vámok a réz árupiaci jegyzésében is nagy volatilitást okoztak.

A vámok bevezetése óta a határidős jegyzések mögött az Intercontinental Exchange amerikai raktáraiban felhalmozott készletek is csökkenni kezdtek, ahogy egyre többen választották a tranzakciók fizikai teljesítését.