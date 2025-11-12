Deviza
vámháború
Banán
kávé
kereskedelmi háború

Trump meghátrál - túl drága az amerikaiaknak a kávé és a banán

Az amerikai elnök, úgy látszik, kénytelen meghátrálni. Elszállt a kávé és a banán ára, vámcsökkentés jöhet.
K. B. G.
2025.11.12, 15:55
Frissítve: 2025.11.12, 16:00

A múlt heti Trump–Orbán-csúcstalálkozó után az amerikai kormány is fellép az élelmiszerárak emelkedése ellen. Azonban ennek a formája a tengerentúlon nem az árrésstop lesz, bár Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csak annyit árult el egy szerdai interjúban, hogy nagy bejelentések jönnek például a kávé és a banán árának mérséklésére a következő napokban.

banán, usa, new york
A banán és a kávé megvámolása talán mégsem volt jó ötlet / Fotó: Sorbis / Shutterstock

A Fox Newsnak nyilatkozó tárcavezető szerint a lépések célja rövid távon hoz könnyebbséget az árak emelkedése ellen. A Bloomberg összefoglalója szerint azt is hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök elsősorban a reálbérek alakulását figyeli, amikor a háztartásokra nehezedő nyomást enyhítené.

Kávét és banánt nem lehet az Egyesült Államokban termelni, ezért azokat vámolni is fölösleges

Bessent szerint főként azokat a terményeket érinthetik az intézkedések, melyeket nem termesztenek az Egyesült Államokban, mint a banán és más gyümölcsök. Ennek alapján azért a legvalószínűbb az lehet, hogy az adminisztráció a vámok enyhítésével járna a fogyasztók kedvében. Az országban nem termelhető növények megvámolása mellett az érvek egyébként is gyengébbnek tűnnek, mint más iparágak termékei esetében.

A hírek hatására az amerikai határidős piacokon a kávé jegyzése mintegy 4 százalékot esett, 

hiszen a piac is a vámok mérséklésére számít. A vámháború számos nyersanyag piacán nagy vihart kavart, egy időben az arany is jóval drágább volt New Yorkban, mint Londonban, ahogy a vámok a réz árupiaci jegyzésében is nagy volatilitást okoztak. 

A vámok bevezetése óta a határidős jegyzések mögött az Intercontinental Exchange amerikai raktáraiban felhalmozott készletek is csökkenni kezdtek, ahogy egyre többen választották a tranzakciók fizikai teljesítését.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
813 cikk

 

