November elején elindult a 2025. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, a Netrisknél az első napokban az átlagdíj 29 ezer forint volt, ami 5,2 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, az autósok átlagosan 13 százalékot takarítanak meg biztosítóváltással – közölte az online biztosításközvetítő szerdán az MTI-vel. Ezek a kötelező biztosítások azokra az autósokra vonatkoznak, akik 2010 előtt vásárolták a járművüket, és azóta sem változott a tulajdonos vagy az üzembentartó. Ők november 30-ig dönthetnek arról, hogy biztosítót váltanak, vagy meghosszabbítják a meglévő szerződésüket.

Csökkennek a kötelező biztosítások díjai – az autósok már most több ezret spórolnak / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A Netrisk adatai szerint a kampányban november 6-ig összesen 3,5 százalékkal több kgfb-szerződés született, mint a 2024-es kampány azonos időszakában. A kgfb-kampányban érintettek esetében az átlagdíj az első napokban 29 ezer forint volt, ami 5,2 százalékkal alacsonyabb a tavalyi, 30 800 forintos átlaghoz képest. Az eddigi szerződéskötések alapján az ügyfelek átlagosan 13 százalékos, vagyis több mint 4 ezer forintos megtakarítást értek el biztosítóváltással.

A november első napjaiban megkötött új kgfb-szerződések között továbbra is a személyautó-tulajdonosok vannak többségben, arányuk 82 százalék.

A motorok 6 százalékos, az egyéb járművek 8 százalékos, míg a teherautók 4 százalékos részesedést képviselnek a Netrisknél. Az átlagdíjak jármű-kategóriánként a személyautóknál 32 300 forintot, a motoroknál 7 ezer forintot, az egyéb járműveknél 5300 forintot, a teherautóknál pedig 49 ezer forintot tesznek ki – ismertették.

Hozzátették, a kampányban részt vevő autósok jelentős része már hosszabb ideje balesetmentesen vezet, a bonus-malus rendszerben kedvezőbb besorolásba került. A biztosítók kifejezetten versenyeznek ezekért az ügyfelekért, hiszen a balesetmentes múlt nemcsak az autósoknak, hanem a biztosítóknak is értékes, alacsonyabb kockázatot jelent.

Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője szerint az idei kampány különleges lesz, hiszen az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai, 2025. január és október között a személygépkocsik esetében ez 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenés. Októberben pedig már 8 százalékkal csökkentek az átlagdíjak éves szinten.