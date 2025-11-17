Milliárdos piac a póráz végén: a kutyások már a plázák működését is átírják Magyarországon – az is kiderült, ki mennyit szán havonta kedvencére
Tavaly közel 900 ezer kutyát tartottak nyilván Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH ) adatai szerint. Ez nemcsak társadalmi jelenség, hanem gazdasági tényező is: a magyar háztartások jelentős része – becslések szerint több mint 40 százaléka – tart kutyát, ami jóval meghaladja az Európai Unió átlagát.
A tényleges állomány akár ennek duplája is lehet, így a kisállatokra költött összeg nagyságrendje egyre jelentősebb a kiskereskedelemben. A legnépszerűbb fajták a keverék kutyák után a tacskók, a német juhászok, a yorkshire terrierek, a labradorok, a francia buldogok és a magyar puli. A hazai fajták folyamatosan növekvő népszerűsége a belföldi tenyésztés piaci értékét is emeli.
A plázákban is számolni kell a kutyásokkal
A Kutyabarát minősítést megszerző Etele Plaza több mint 600 gazdi megkérdezésével készített kutatást arról, hogyan vásárolnak a kutyatulajdonosok. A felmérés eredményei egyértelműen mutatják, hogy a plázák számára a kutyás közönség már nem marginális célcsoport, hanem egy fontos, bővülő vásárlói réteg. A legfontosabb megállapítások:
- A gazdik 40 százaléka rendszeresen együtt vásárol kutyájával.
- Kétharmaduk autóval érkezik, ami a parkolási kapacitások gazdasági jelentőségét is erősíti.
- A közös bevásárlás általában rövid: a válaszadók többsége egy órán belül végez.
- A kutyák leggyakrabban a kisállatboltokba, a kávézókba és a ruházati üzletekbe kísérik be a gazdit.
A vásárlást ugyanakkor számos tényező nehezíti: sokan panaszkodnak a korlátozott számú kutyabarát üzletre, a parkolásra vagy arra, hogy más vásárlók hogyan reagálnak a kutyák jelenlétére.
Több tízmilliárdos piac mozgatója a kutyatartók fogyasztása
A felmérésből az is kiderül, milyen jelentős összegeket mozgat ez a vásárlói réteg. A gazdik:
- 40 százaléka esetében 10–25 ezer forint,
- 35 százaléka esetében 25–50 ezer forint a havi költés kutyánként.
Ez a magyar kisállatgazdaságban összesítve évente több százmilliárd forintos piacot jelent, amelynek bővülése évek óta stabil. A legtöbbet – 68 százalék szerint – az eledel viszi el, de jelentős tétel az állatorvos (13 százalék) és a vitaminok, kiegészítők (5 százalék) is.
Érdekes adat, hogy a vásárlók egyharmada többet költene, ha a plázák nagyobb arányban kínálnának kutyabarát üzleteket. Ez figyelemre méltó növekedési potenciál a bevásárlóközpontok számára.
Milyen szolgáltatásokra vágynak a kutyások?
A kutyatulajdonosok szerint a legfontosabb segítséget a plázákban:
- a kihelyezett ivótálak,
- a szélesebb kutyabarát üzletháló,
- a kutyapiszokgyűjtők
- és a plázán belüli kutyapanzió jelentené.
A közösségi programok iránti igény is erős: sokan örülnének rendszeres kutyabemutatóknak, tréningeknek, fotózásoknak vagy tematikus találkozóknak. Ezek a programok nemcsak közönségvonzó események, hanem új vásárlói áramlatot is generálnak.