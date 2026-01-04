Ítéletidő: Lázár János előre kiadta a figyelmeztetést a magyaroknak – "Csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!"

Forródrót a közlekedőknek – ezzel a címmel közölt bejegyzést a közösségi oldalán néhány perccel ezelőtt Lázár János. A tárcavezető a közelgő ítéletidő miatt szólalt meg.

Ítéletidő: Lázár János előre kiadta a figyelmeztetést a magyaroknak / Fotó: Katona Tibor / MTI

Ítéletidő: hó, ónos eső, szél

Hétfőn a hajnali, reggeli óráktól dél felől ismét havazás kezdődik, mely napközben az ország döntő részére kiterjed. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó (nagyobb területen 10 cm-t meghaladó hóréteg képződhet), míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek (a középső országrészben ~5-10 cm, az északi megyékben pedig ~1-5 cm hó hullhat éjfélig).

Csakhogy ónos eső is eshet. Hétfőn napközben a keleti, délkeleti megyékben a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is valószínű (eső, havas eső, ónos eső is hullhat). Jelentős bizonytalanság mellett, késő délutántól kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre (> 1 mm) is van esély.

Hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.

Az építési és közlekedési miniszter a rövid posztban külön tájékoztatási csatornára hívta fel a

tömegközlekedők – https://www.facebook.com/Mavinform1

és az autósok – https://www.facebook.com/MagyarKozut

figyelmét. Egyúttal egy fontos figyelmeztetést is megfogalmazott.

Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!

A MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban célba érhessen – zárta bejegyzését Lázár János.

Ezzel párhuzamosan a katasztrófavédelem is felhívást tett közzé. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy

a jövő hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható,

ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak.

Időjárás hétfőtől: mindenki készüljön

Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében kiemelte: a meteorológiai előrejelzések szerint a hét elejétől hideg, télies időjárás várható, országosan havazásra, helyenként ónos esőre lehet számítani.