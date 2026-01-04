Ítéletidő: Lázár János előre kiadta a figyelmeztetést a magyaroknak – "Csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!"
Forródrót a közlekedőknek – ezzel a címmel közölt bejegyzést a közösségi oldalán néhány perccel ezelőtt Lázár János. A tárcavezető a közelgő ítéletidő miatt szólalt meg.
Ítéletidő: hó, ónos eső, szél
Hétfőn a hajnali, reggeli óráktól dél felől ismét havazás kezdődik, mely napközben az ország döntő részére kiterjed. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó (nagyobb területen 10 cm-t meghaladó hóréteg képződhet), míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek (a középső országrészben ~5-10 cm, az északi megyékben pedig ~1-5 cm hó hullhat éjfélig).
Csakhogy ónos eső is eshet. Hétfőn napközben a keleti, délkeleti megyékben a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is valószínű (eső, havas eső, ónos eső is hullhat). Jelentős bizonytalanság mellett, késő délutántól kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre (> 1 mm) is van esély.
Hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.
Az építési és közlekedési miniszter a rövid posztban külön tájékoztatási csatornára hívta fel a
- tömegközlekedők – https://www.facebook.com/Mavinform1
- és az autósok – https://www.facebook.com/MagyarKozut
figyelmét. Egyúttal egy fontos figyelmeztetést is megfogalmazott.
Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!
A MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban célba érhessen – zárta bejegyzését Lázár János.
Ezzel párhuzamosan a katasztrófavédelem is felhívást tett közzé. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy
a jövő hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható,
ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak.
Időjárás hétfőtől: mindenki készüljön
Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében kiemelte: a meteorológiai előrejelzések szerint a hét elejétől hideg, télies időjárás várható, országosan havazásra, helyenként ónos esőre lehet számítani.
A Bakonyban a megélénkülő szél miatt a jövő hét elején a hóátfúvás sem kizárt. A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Fontosnak nevezte azt is, hogy az autósok indulás előtt
- győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen.
- Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni.
- Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is.
Dóka Imre azt kérte, hogy a téli időjárással kapcsolatban mindenki kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit.
Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, a http://utinform.hu címen olvashatók információk.
A közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).