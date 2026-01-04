Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Ítéletidő: Lázár János előre kiadta a figyelmeztetést a magyaroknak – "Csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!"

Forródrót indult a közlekedőknek. Ítéletidő készül, masszívan érintheti a MÁV, a Volán szolgáltatását és az autósok haladását. Lázár János most útmutatással szolgált.
Hecker Flórián
2026.01.04, 20:54
Frissítve: 2026.01.04, 21:16

Forródrót a közlekedőknek – ezzel a címmel közölt bejegyzést a közösségi oldalán néhány perccel ezelőtt Lázár János. A tárcavezető a közelgő ítéletidő miatt szólalt meg.

ítéletidő, Lázár János
Ítéletidő: Lázár János előre kiadta a figyelmeztetést a magyaroknak / Fotó: Katona Tibor / MTI

Ítéletidő: hó, ónos eső, szél

Hétfőn a hajnali, reggeli óráktól dél felől ismét havazás kezdődik, mely napközben az ország döntő részére kiterjed. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó (nagyobb területen 10 cm-t meghaladó hóréteg képződhet), míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek (a középső országrészben ~5-10 cm, az északi megyékben pedig ~1-5 cm hó hullhat éjfélig).

Csakhogy ónos eső is eshet. Hétfőn napközben a keleti, délkeleti megyékben a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is valószínű (eső, havas eső, ónos eső is hullhat). Jelentős bizonytalanság mellett, késő délutántól kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre (> 1 mm) is van esély.

Hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.

Az építési és közlekedési miniszter a rövid posztban külön tájékoztatási csatornára hívta fel a

figyelmét. Egyúttal egy fontos figyelmeztetést is megfogalmazott.

Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!

A MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban célba érhessen – zárta bejegyzését Lázár János.

 

Ezzel párhuzamosan a katasztrófavédelem is felhívást tett közzé. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy

a jövő hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható,

ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak.

Időjárás hétfőtől: mindenki készüljön

Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében kiemelte: a meteorológiai előrejelzések szerint a hét elejétől hideg, télies időjárás várható, országosan havazásra, helyenként ónos esőre lehet számítani.

A Bakonyban a megélénkülő szél miatt a jövő hét elején a hóátfúvás sem kizárt. A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Fontosnak nevezte azt is, hogy az autósok indulás előtt

  1. győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen.
  2. Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni.
  3. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is.

Dóka Imre azt kérte, hogy a téli időjárással kapcsolatban mindenki kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit.

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, a http://utinform.hu címen olvashatók információk.

A közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).

