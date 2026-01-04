Deviza
EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13% EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
Vucsics
orosz
olajfinomító
Szerbia
Magyarország
Mol

Fogy a türelem: sürgető üzenetet kaptak a magyarok a szerbektől, a legfelső szintről érkezett – most már mielőbb állapodjanak meg az oroszokkal

Különben maradnak a szankciók. Vucsics bejelentette a NIS olajfinomítójának újraindítását, ami óriási dolog, hiszen lassan három hónapja egyetlen csepp olajat sem kaptak a megszokott útvonalakon. Azonban a szankciók továbbra is fenyegetik a szerb gazdaságot, így pedig a növekedési lehetőség is sérül.
Hecker Flórián
2026.01.04, 18:31
Frissítve: 2026.01.04, 18:52

Újraindul Szerbia egyetlen olajfinomítója – erről tett bejelentést a szerb elnök a nap folyamán. Vucsics több részletet is elárult az olajellátás jövőjéről, egyben határozott kérést fogalmazott meg a magyar fél felé.

Vucsics, Orbán Viktor
Vucsics: sürgető üzenetet kaptak a magyarok a szerbektől / Fotó: AFP

A szerb elnök először is elmondta, hogy január 15-ig megérkezik az első 85 ezer tonna kőolaj az országba, így január végére megtörténik az első finomítás a pancsovai üzemben.

Egyúttal jelezte, hogy várhatóan január 17-én vagy 18-án megkezdi működését a finomító.

Mindez rendkívüli előrelépés, hiszen már 88 napja egyetlen csepp olaj sem érkezett a Janafon (Adria-kőolajvezeték) keresztül Szerbiába.

Vucsics: fogy a türelem, sürgető üzenetet kaptak a magyarok a szerbektől

A szerb elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülése utáni beszédében viszont felszólította

  • a Gazprom
  • és a NIS vezetését,
  • valamint a magyarokat,

hogy a lehető leghamarabb véglegesítsék az adásvételi szerződést, hogy Szerbia "kiléphessen végre a szankciós rendszer alól".

Számunkra a legfontosabb a béke megőrzése, és ebben sikeresek is leszünk. Ami az energiabiztonságot illeti, várhatóan január 15-ig megérkezik hozzánk az első 85 ezer tonna olaj, amiért már január 5-én utalunk. Aztán 13-ig, de legkésőbb 15-ig meg kell érkeznie a szállítmánynak. Január 17-18-án beindul a finomító, ami azt jelenti, hogy január 25-26. körül már képesek lesznek megoldani az olajkérdést, ahogy mondani szokás, kőolajszármazékokat gyártani ott – sorolta.

Csakhogy arra is rámutatott, hogy jelenleg is érvényben vannak még a NIS-t sújtó szankciók, amelyek továbbra is ott lebegnek Szerbia felett, ahogyan az 1300-1400 embert foglalkoztató kínai Linglong vállalat elleni büntetőintézkedések is hatályosak.

Ezzel meg kell küzdenünk, és meg is fogunk küzdeni.

Remélem, és egyben fel is hívom a Gazprom, a NIS vezetését és a magyarokat – hiszen most már világos, hogy velük tárgyalnak –, hogy a lehető leghamarabb zárják le az adásvételi szerződést, hogy kiléphessünk a szankciós rendszerből, és Szerbia folytathassa a növekedést

– üzente Vucsics.

A magyarok, jelen esetben a Mol iparkodik is: a szerb sajtó és a Világgazdaság nem megerősített információi szerint is a magyar olajtársaság küldöttsége már hétfőn megérkezik a NIS finomítójához és megkezdődik a szerb olajvállalat teljes átvilágítása.

Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.

Szerbia készül, felgyorsultak az események: már hétfőn megérkeznek a magyarok a pancsovai olajfinomítóba – a Mol tetőtől talpig átvilágítja a NIS-t
Fordulóponthoz érkezhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat sorsa. A NIS-t átvilágítják a Mol szakértői hétfőtől, és ha mindent rendben találnak, és a magyar olajipari vállalatnak sikerül megegyeznie az orosz és szerb tulajdonosokkal, akkor nemsokára részesedést vásárolhat benne. Ezzel együtt pedig az Egyesült Államok végleg feloldhatja a NIS elleni szankciókat, ami komoly hatással lehet Szerbia energiaellátására és a régiós piacra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu