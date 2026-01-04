Gondolt egyet a kétmilliós ország: új fővárost hoz létre az elnöke, az eddigi már nem jó – hatalmas építkezés kezdődhet

Egy tollvonással új fővárost jelölt ki Egyenlítői-Guineában Teodoro Obiang Nguema Mbasogo elnök: a Bioko szigetén fekvő Malabo helyett a kontinentális országrészben, erdős területen álló Ciudad de la Paz lett az ország közigazgatási központja. A hétvégén kiadott elnöki rendelet szerint a lépést decentralizációs szándékokkal és hosszabb távú városfejlesztési megfontolásokkal indokolták.

Főváros: ez itt az elnöki rezidencia, illetve.... Fotó: Mehlauge - eigenes Archiv, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24466894

Amikor a növekedés már teher

A hivatalos érvelés szerint Malabo, valamint a szárazföldi rész legnagyobb városa, Bata az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, ám a gyors bővülés egyre komolyabb feszültségeket okozott. A rendelet szerint a problémák több területen jelentkeztek:

megnehezült a várostervezés és a szabályozás,

túlterhelődtek az alapvető közszolgáltatások,

nőtt a regionális egyenlőtlenség,

a közlekedési és távközlési hálózatok kapacitáshatáraikhoz értek.

Ciudad de la Paz mint „üres lap"

Az indoklás szerint Ciudad de la Paz ezzel szemben ideális terepet kínál egy modern közigazgatási központ kialakítására.

A térség lehetőséget ad a tervezett városbővítésre, valamint arra, hogy a kormányzati intézmények egy korszerű, a jövő igényeihez igazított infrastruktúrába költözzenek.

A helyi média beszámolói alapján mintegy egy évre lesz szükség ahhoz, hogy az összes államigazgatási szerv áttegye székhelyét az új fővárosba.

Gazdasági ígéretek és kockázatok

Gazdasági szempontból a fővárosáthelyezés jelentős beruházásokat vetít előre.

Az építkezések és az infrastruktúra-fejlesztések munkahelyeket teremthetnek, miközben hosszabb távon átrendezhetik az országon belüli gazdasági súlypontokat.

Ugyanakkor a projekt komoly költségekkel jár, és kérdéses, hogy a viszonylag kis lakosságú ország mennyire tudja fenntarthatóan finanszírozni egy új adminisztratív központ kiépítését és működtetését.

Új főváros, változatlan hatalom

A 83 éves Teodoro Obiang Nguema Mbasogo immár 47 éve irányítja az országot: 1979-ben államcsínnyel döntötte meg saját nagybátyját, a független Egyenlítői-Guinea első elnökét. Az új főváros kijelölése így nemcsak városfejlesztési és gazdasági kérdés, hanem egy évtizedek óta változatlan politikai rendszer egyik legjelentősebb lépése is.