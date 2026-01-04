Deviza
Varga-Bajusz Veronika
béremelés
szakképzés
gazdaság

Többszörösére nőtt az oktatók bére, most érkezik az újabb adag

Hosszú évek óta várt fordulópont érkezett el a magyar szakképzésben. Olyan béremelésről született döntés, amely egyszerre érinti több tízezer oktató mindennapjait és a gazdaság jövőjét is. A számok első ránézésre is beszédesek, a háttérben pedig tudatos stratégia húzódik meg. Mutatjuk, mi változik – és miért most.
Ballagó Dániel
2026.01.04, 15:34
Frissítve: 2026.01.04, 16:07

Újabb jelentős béremelés érkezik a magyar szakképzésben: 10 százalékkal nő a szakképzésben dolgozó oktatók bére – jelentette be Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint, miközben a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít az ágazat további erősítésére.

VARGA-BAJUSZ Veronika , béremelés , 2026
Megjött, amire régóta vártak: komoly béremelés a szakképzésben dolgozó oktatóknak / Fotó: Kovács Attila

Ötödik béremelés 2020 óta – látványos számok

A mostani döntés már az ötödik bérrendezés 2020 óta, az eredmények pedig kézzelfoghatók. Az elmúlt években az oktatók bére két és félszeresére nőtt, amivel a szakképzés az oktatási szektor egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált.

A jelenlegi bérszintek:

  • legalacsonyabb bér: 775 ezer forint
  • átlagos havi bér: közel 890 ezer forint
  • érintett oktatók száma: több mint 24 ezer fő

Versenyképes jövedelem, stabil életpálya

A kormányzati cél az, hogy a szakképzésben dolgozók jövedelme hosszú távon is versenyképes maradjon a munkaerőpiacon. A béremelés nemcsak a pályán lévők megtartását segíti, hanem új oktatók bevonzását is ösztönözheti, különösen a hiányszakmákban.

Gazdaságstratégiai befektetés a munkaerőbe

A szakképzés fejlesztése nem csupán oktatáspolitikai kérdés, hanem közvetlen gazdasági érdek is. A jól képzett szakemberek kulcsszerepet töltenek be az ipar, a szolgáltatások és a technológiai szektor munkaerő-ellátásában, így a rendszer stabilitása a gazdasági növekedéshez is hozzájárul.

A kormányzati stratégia három pillére:

  • modern, korszerű intézmények
  • motivált, piacképes tudást szerző diákok
  • megbecsült, elkötelezett oktatók

Hosszú távú cél: biztonság és kiszámíthatóság

Varga-Bajusz Veronika szerint a béremelés befektetés Magyarország jövőjébe, amely biztonságot, megbecsülést és kiszámítható életpályát kínál a szakképzésben dolgozóknak. A cél egy olyan rendszer működtetése, amely hosszú távon is képes kiszolgálni a magyar gazdaság munkaerőigényét.

