Többszörösére nőtt az oktatók bére, most érkezik az újabb adag
Újabb jelentős béremelés érkezik a magyar szakképzésben: 10 százalékkal nő a szakképzésben dolgozó oktatók bére – jelentette be Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint, miközben a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít az ágazat további erősítésére.
Ötödik béremelés 2020 óta – látványos számok
A mostani döntés már az ötödik bérrendezés 2020 óta, az eredmények pedig kézzelfoghatók. Az elmúlt években az oktatók bére két és félszeresére nőtt, amivel a szakképzés az oktatási szektor egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált.
A jelenlegi bérszintek:
- legalacsonyabb bér: 775 ezer forint
- átlagos havi bér: közel 890 ezer forint
- érintett oktatók száma: több mint 24 ezer fő
Versenyképes jövedelem, stabil életpálya
A kormányzati cél az, hogy a szakképzésben dolgozók jövedelme hosszú távon is versenyképes maradjon a munkaerőpiacon. A béremelés nemcsak a pályán lévők megtartását segíti, hanem új oktatók bevonzását is ösztönözheti, különösen a hiányszakmákban.
Gazdaságstratégiai befektetés a munkaerőbe
A szakképzés fejlesztése nem csupán oktatáspolitikai kérdés, hanem közvetlen gazdasági érdek is. A jól képzett szakemberek kulcsszerepet töltenek be az ipar, a szolgáltatások és a technológiai szektor munkaerő-ellátásában, így a rendszer stabilitása a gazdasági növekedéshez is hozzájárul.
A kormányzati stratégia három pillére:
- modern, korszerű intézmények
- motivált, piacképes tudást szerző diákok
- megbecsült, elkötelezett oktatók
Hosszú távú cél: biztonság és kiszámíthatóság
Varga-Bajusz Veronika szerint a béremelés befektetés Magyarország jövőjébe, amely biztonságot, megbecsülést és kiszámítható életpályát kínál a szakképzésben dolgozóknak. A cél egy olyan rendszer működtetése, amely hosszú távon is képes kiszolgálni a magyar gazdaság munkaerőigényét.