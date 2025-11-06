Fél év után ismét növekedett a magyar gazdaság húzóágazata. Ahogy beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggeli közlése szerint szeptemberben az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál. Azaz korrigált az előző havi váratlan, 2,3 százalékos visszaesés után.

Elemzők a magyar gazdaság húzóágazatáról: végre felcsillant a remény / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Magyar gazdaság: megtörtént a visszapattanás

Ideje volt már a visszapattanásnak az ipari termelésben, amire a szezonálisan rosszabb augusztusi adatok után számítani lehetett – írta kommentárjában Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Kiemelte, hogy a német ipari konjunktúraadatok is javulóban vannak, ezért nem volt akkora meglepetés a ma megjelent jó adat.

Az idei negyedik negyedévben, illetve jövőre tervezett új gyártókapacitások termelésbe állása a várakozások szerint tovább segítheti majd az ipari termelés fellendülését

– állapítja meg az elemző, hozzátéve, hogy a keresleti oldalt ugyanakkor továbbra is bizonytalanság jellemzi, a megjelent hírek alapján az új gyártókapacitások nem teljes kapacitással fognak elindulni, illetve üzemelni az első hónapokban, így az ipari termelésre gyakorolt hatást is nehéz megbecsülni.

A német ipar továbbra is a gyengélkedés jeleit mutatja

Horváth Diána, az MGFÜ Elemzési Centrumának vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártásban és a villamos berendezés gyártása ágazatban esett vissza a termelés, ez ugyanakkor a magas bázis és a kedvezőtlen külső kereslet nyomán nem okozott meglepetést. Bővült ellenben a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása ágazat teljesítménye – ezek esetében az alacsony bázis is hozzájárult a kedvező teljesítményhez.

Az elemző azt emelte ki, hogy az augusztusi mérséklődést követően az új feldolgozóipari rendelések szeptemberben 1,1 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest legnagyobb kereskedelmi partnerünknél, Németországban.

Éves alapon azonban még mindig jelentős, 4,3 százalékos elmaradás látszik, vagyis a német ipar továbbra is a gyengélkedik.

A kevésbé volatilis, háromhavi mozgóátlag alapján a harmadik negyedévben 3,0 százalékkal alakultak alacsonyabban az új feldolgozóipari megrendelések, mint a második negyedév során, ehhez a nagy megrendelések járultak hozzá érdemben, ezeket kiszűrve 1,5 százalékos elmaradás látszik. „A ma reggel megjelent termelési adatok alapján a német iparban kismértékű korrekció látszik: az augusztusi jelentős visszaesést követően 1,3 százalékkal nőtt a termelés az ágazatban, azonban az előző év azonos időszakitól 1,0 százalékkal elmaradt az ágazat teljesítménye – tette hozzá. – A havi kedvező adatban ugyanakkor szerepet játszott a nagy autógyárak nyári leállásának bázishatása is.”