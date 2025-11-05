Nehezen lehet értelmezni manapság a magyar gazdaságban zajló folyamatokat. Az már mindenki számára világos, évek óta stagnálunk, amiről a harmadik negyedéves GDP-adat is tanúskodik, azonban ettől jóval bonyolultabb folyamatok játszódnak le a háttérben.

Magyarország összeszerelő üzem? Kilóg a lóláb, itt az árulkodó bizonyíték – csak így tudják kifizetni a béremeléseket a cégek / Fotó: KALLUS GYOERGY

Magyar gazdaság: csoda, hogy nem borul fel a külső egyensúly

Jó ideje megfigyelhető a kettősség a magyar gazdaságban, míg egyes ágazatok meglepően jól teljesítenek, addig a korábban húzóágazatnak számító szektorok továbbra is lehangoló képet mutatnak. A kiskereskedelem az év eleje óta 2,8 százalékkal növekedett, ez ugyan nem túl jelentős bővülés, de a GDP-adatokból kiderül, hogy a fogyasztási kiadások 5 százalékos pluszban vannak, tehát továbbra is a fogyasztás jelenti a növekedés alapját.

Ezzel szemben áll az ipar és az export, ami talán a két legfontosabb ágazat a növekedésünk szempontjából, 3,9 százalékos mínuszban van, illetve stagnál. Utóbbi részben magyarázza, hogy miért maradt el idén a repülőrajt, és növekedett a magyar gazdaság az első három negyedévben alig 0,2 százalékkal.

Egy ilyen helyzetben, amikor a belső fogyasztás láthatóan jól teljesít, az ipar viszont kevésbé, a magas importhányadon keresztül az egyensúlyi pozíciók felborulását kéne látnunk, ám ennek semmi jele.

A külkereskedelmi mérleg az év első 9 hónapjában 7,9 milliárd euró volt, miután a kivitel stagnált, az import pedig 2,1 százalékkal növekedett. A folyó fizetési mérleg ráadásul továbbra is plusz van, a négy negyedéves összevont mutató alapján ez a GDP arányában 1,9 százalékos többletet mutat.

Az is érdekes kérdés, hogy a hazai vállalatok a magasabb bérköltségeket miért képesek egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben kitermelni. Jövőre lehet az ötödik olyan egymást követő év, amikor a 9 százalékot is meghaladja a bruttó bérnövekedés, amibe az inflációs is hatás is vastagon benne van, de így is nagyon masszív bérkonvergenciára utal. Pedig óriási kapacitásfelesleg alakult ki a vállalatoknál a gyenge külső konjunktúra miatt.

Hogy mégsem látjuk a cégek tömeges bedőlését, arra utalhat, van valamekkora termelékenység bővülés bizonyosok szektorokban, azaz hiába stagnál a magyar gazdaság, a vállalatok egy része alkalmazkodik és például munkaidő átszervezéssel vagy a digitalizációval javítja a hatékonyságát.

Részben ezt támasztja alá az Eurostat adatsora. Az unió statisztikai hivatal vezeti a ledolgozott órák szerint a munkatermelékenység alakulását, amiből az derül ki, hogy ugyan 2024 első negyedéve óta folyamatosan esett a termelékenység, a legutóbbi negyedévben már fordulat történt és 2 százalékos növekedést regisztrált.