Ebéd a Bazilikánál, vacsora a Gozsduban – zongorázni lehet a különbséget az éttermi és menüárak között

A belvárosi vendéglátásban tovább nő a szakadék a hétköznapi menüárak és az egyre drágább éttermi fogások között. A Gozsdu udvarban és a Bazilika környékén egymás mellett léteznek a 2000–3000 forintos ebédmenük és a 5000–8000 forintos vacsorafogások, ami jól mutatja, mennyire kétfelé vált a fogyasztói kereslet a főváros turisztikai gócpontjain.
VG
2025.11.16., 11:30
Fotó: Shutterstock

A vendéglátók szerint a belvárosi vendéglátásban ma gyakorlatilag két párhuzamos világ működik: a turistákra árazott éttermek és a helyi dolgozókra építő menüztetők.

menü étterem árak
A minőségi, prémium éttermeknél is van ebéd menü, ám azok ára borsosabb / Fotó: NOBU 

A Bazilika környékén a háromfogásos vacsorák átlagára 7000–9000 forint, míg a Gozsdu Udvarban az étlapok nagy része 4000 forint fölött indul – derült ki az Origo cikkéből. Ugyanakkor a környék irodaházaiból érkező vendégek miatt a napi menüpiac még mindig tartja magát: a legtöbb hely 1990 és 2890 forint között kínál kétfogásos ebédmenüt.

A vendéglátók szerint az árkülönbség oka egyértelmű: a turisták által dominált esti forgalom nem csökkent, a déli órákban viszont egyre árérzékenyebb a hazai vendégkör.

A menü az új alaptermék – alkalmazkodnak a vendéglátók

A környéken működő több étterem úgy nyilatkozott, hogy a menü mára gyakorlatilag „kötelező” termék lett, különben egyszerűen nincs elég forgalom hétköznapokon. Többen jelezték, hogy az infláció és a munkabérek növekedése ellenére a menüáremelést próbálják kordában tartani, mert hamar elveszítenék a környékbeli irodistákat. Egy vendéglátós szerint „a menü ára lett a belépő, amivel elcsábítjuk a vendéget, aztán majd visszajön este is vacsorázni – legalábbis ebben bízunk.”

A Gozsdu Udvarban különösen látszik az eltérés a fogyasztói magatartásban:

  • Napközben a vendégek jelentős része helyi munkavállaló, akik gyors, olcsó és kiszámítható opciót keresnek, ezért a menüforgalom stabil.
  • Este viszont a turisták adják az éttermek 70–80 százalékát, ami magával hozza az étlapos fogyasztás magasabb árkategóriáit.

A Bazilika környékén ugyanez figyelhető meg: a menüzés szinte teljesen a hazai vendégekről szól, az esti vendéglátás viszont már eurós árakra szabott, ami végső soron tovább növeli a különbséget a két idősáv között.

Budapest továbbra is olcsóbb, mint a régiós fővárosok

A vendéglátók emlékeztettek arra, hogy bár a belvárosi éttermi árak jelentősen emelkedtek az elmúlt években, Budapest még mindig kedvezőbb árszintet kínál Bécshez, Prágához vagy Varsóhoz képest. A menüárak pedig kifejezetten alacsonyak regionális viszonylatban: Prágában a kétfogásos hétköznapi menü átlagára 3500–4000 forint, Bécsben pedig 4500–5000 forint körül mozog.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

