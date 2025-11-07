Borsod aranykorát is elhozhatja az Orbán–Trump-csúcs

A megbeszélés várható hatásai nemcsak Budapesten és Washingtonban lesznek érezhetők, hanem az együttműködéseknek köszönhetően az egész észak-magyarországi ipar és beruházási környezet is mozgásba lendülhet – írj a Boon.

Miskolc: egész Borsod ipara fellendülhet a Trump–Orbán-csúcsnak köszönhetően / Fotó: Kallus György

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a találkozó közvetlenül érintheti a vármegye gazdasági kilátásait.

Folytatódhat az új befektetők megjelenése, s különösen fontos, hogy a mostani gazdasági környezetben Magyarország stabil nemzetközi partnerekkel rendelkezzen.

A külpiaci és energiaköltség-kihívások ellenére a nagy külföldi vállalatok továbbra is bővítenek. Magyarország – és ezen belül Borsod vármegye és Miskolc – igyekszik mindent megtenni azért, hogy az idetelepülő cégek itt hosszú távon jól érezzék magukat. Már most is több amerikai vállalat működik a térségben.

A kamara célja, hogy a kapcsolatépítésből a helyi vállalkozások is közvetlen előnyhöz jussanak.

Ha Magyarország erős és stabil kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, az nemcsak biztonságot teremt, hanem új lehetőségeket is nyit.

Hozzátette: „Kamaraként éppen ezért indítjuk el a nemzetközi vállalatok klubját, ahol a cégek közvetlenül megfogalmazhatják igényeiket, és mi ezekre választ tudunk adni vagy képviselhetjük őket. A célunk, hogy minél több helyi kis- és középvállalkozás beszállítóként kapcsolódjon be a nagy nemzetközi értékláncokba.”

Orbán Viktor washingtoni látogatásától sokat várunk Borsod és Miskolc szempontjából is

– emelte ki Bihall Tamás. Orbán Viktor és Donald Trump találkozója tehát nem csupán diplomáciai esemény, hanem

akár a régió gazdasági jövőjét is alakító fordulópont lehet.

Ha az együttműködés az energiabiztonságra és befektetésösztönzésre is kiterjed, Borsod számára is új ipari fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg.