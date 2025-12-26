Brüsszel megfenyegette Magyarországot Ukrajna miatt: Oroszország beperelte Európát – viccet csináltak a német kancellárból – a legolvasottabb közéleti cikkek decemberben

Eddig még nem fordult elő, hogy a Világgazdaság legolvasottabb cikkei közé olyan is bekerüljön, amely már maga is egy válogatás az év legolvasottabb cikkeiről. Így most amellett, hogy az EU-csúcs után Brüsszel máris megfenyegette Magyarországot, valamint hogy Oroszország perre ment az EU-val a befagyasztott orosz vagyon miatt, most a már egyszer összeszedett legolvasottabb közéleti cikkeket is újra felidézzük. Ezek a Világgazdaság legolvasottabb közéleti cikkei idén decemberből.

Brüsszel megfenyegette Magyarországot; Oroszország beperelte Európát; viccet csinált a német kancellárból a belga miniszterelnök – a legolvasottabb közéleti cikkek decemberben / Fotó: AFP

Megfenyegették Magyarországot, mert nem szállt be az ukrán hitelbe – „Meg fogják fizetni az árát”

Alig száradt meg a tinta az EU-csúcs december 18–19-i döntésén, máris nyílt politikai fenyegetés érte Magyarországot Brüsszelben . Bár a magyarok, csehek és szlovákok kimaradtak az Ukrajnának szánt közös hitelből, uniós források szerint ennek súlyos politikai következményei lehetnek. Tizenhat órás maratoni csúcstalálkozó után az Európai Unió vezetői végül megállapodtak Ukrajna finanszírozásáról:

90 milliárd eurós közös hitelt vesznek fel, melyet az EU közös költségvetése fedez.

A pénz a következő két évben biztosítja Kijev működését, miután megbukott az a terv, hogy a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozzák a háborút.

Egy uniós tisztviselő leszögezte: mivel a legtöbb tagállam megszavazta, a pénz el fog jutni Ukrajnába, a kimaradó országok azonban „páriává” fognak válni az EU-ban. Egy másik magas rangú tisztviselő hasonlóképpen nyilatkozott: „Nem kell fizetniük, de nem maradhat következmények nélkül, hogy három tagállam elutasította az uniós finanszírozást – politikailag meg fogják fizetni az árát az ellenszegülésnek.”

A Világgazdaság legolvasottabb közéleti cikkei februárban

Mint már említettük, nemigen fordult még elő, hogy egy év végi összeállításba bekerüljön egy másik összeállítás is. Ennek egyszerűen az az oka, hogy egy pár hetes vagy pár napos cikk olvasottsága nehezen veszi fel a versenyt a több hónaposokkal. A decemberi összeállítások ilyen szempontból kakukktojások, mert az összeállítás megírásakor legfeljebb háromhetes cikkek jöhetnek szóba, így a már megjelent összeállítások is bekerülhetnek a listába.