Deviza
EUR/HUF388,8 -0,23% USD/HUF330,14 -0,2% GBP/HUF445,43 -0,31% CHF/HUF418,06 -0,38% PLN/HUF92,2 -0,28% RON/HUF76,37 -0,27% CZK/HUF16,03 -0,07% EUR/HUF388,8 -0,23% USD/HUF330,14 -0,2% GBP/HUF445,43 -0,31% CHF/HUF418,06 -0,38% PLN/HUF92,2 -0,28% RON/HUF76,37 -0,27% CZK/HUF16,03 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
karácsony
karácsonyi menü
karácsonyi gyertyagyújtás

Kiderült, mennyit költenek a magyarok átlagosan karácsonykor - meglepő számok láttak napvilágot

Egy év végi hazai felmérés eredményei szerint átlagosan 130 ezer forintot költünk idén a karácsonyi kiadásokra, amely 26 százalékkal több, mint 2024-ben. Ez jóval az infláció feletti emelkedés, vagyis nemcsak az áremelkedés miatt költünk többet, hanem bátrabban is vásároltunk. Ez utóbbit a kiskereskedelmi forgalom bővülése is alátámasztja.
VG
2025.12.26, 09:42
Frissítve: 2025.12.26, 09:52

A magyarok háromnegyede vásárolt ajándékot karácsonyra, többségük maximum hat embernek. Akik ajándékoznak, azok átlagosan 46 ezer forintot szántak rá 2025-ben. Az ajándékok között idén is népszerűek voltak a tárgyi meglepetések (szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium-élelmiszerek és könyvek), de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

2025-ben a karácsonyi menüre átlagosan 45 ezer forintot szántunk (illusztráció) Fotó: MTI/Kiss Gábor
2025-ben a karácsonyi menüre átlagosan 45 ezer forintot szántunk / Fotó: Kiss Gábor / MTI

A karácsonyi menüre átlagosan 45 ezer forintot szántunk

Magyarországon a nagy közös, ünnepi étkezéshez továbbra is a legtöbben ragaszkodnak. Egy hazai felmérés szerint a karácsonyi étkezésre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ez a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. Kedvező fejlemény, hogy a KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára csökkent idén (az utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is. Tehát jól látható, hogy 

az árrésstop több alapvető karácsonyi élelmiszer árát is visszafogta. 

A dió fogyasztói átlagára viszont emelkedett 2025-ben, mivel egy kártevő pusztítása miatt csökkent a kínálat. Ezáltal a karácsonyi bejgli is drágább lett idén, de a csokoládé és szaloncukor is tovább drágult az idei karácsonyi szezonban, elsősorban nemzetközi piaci hatások miatt. A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett, miután Nyugat-Afrika fő termelő országaiban, Elefántcsontparton és Ghánában a szárazság és egy vírus jelentős károkat okozott a termésben.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu